29 декабря 2020 года

Моряков с «Онеги» продолжают искать

В Баренцевом море продолжается спасательная операция в районе крушения рыболовецкого судна «Онега». Ситуацию взяли на контроль в правительстве РФ, создан оперативный штаб в Росрыболовстве.

Напомним, судно «Онега» затонуло утром 28 декабря в Баренцевом море. Из 19 находившихся на борту спасти удалось только двоих. По информации СМИ, еще одного рыбака нашли мертвым. Поиски оставшихся моряков продолжаются. По предварительным данным, причиной крушения стало обледенение судна.

«Проводится поисково-спасательная операция, координацию и руководство осуществляет Морской спасательный подцентр Архангельск. Организовано взаимодействие с Северным флотом и Северо-западным авиационным поисково-спасательным отрядом. На месте происшествия работают 4 рыболовецких судна: «Войково», «Антиас», «Капелан» и «Освейское», вылетел самолет Ил-38 Северного флота с четырьмя спасательными капсулами на борту», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области 28 декабря на 16:30 по московскому времени.

Отмечено, что проведение работ осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями – высокими волнами, низкой температурой воздуха, сильным ветром.

«Ситуация находится на контроле. Говорить о причинах преждевременно, - подчеркнули в пресс-службе. - В настоящее время Следственным комитетом и специальной комиссией проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна».

В главных управлениях МЧС России по Архангельской и Мурманской областям работают оперативные штабы по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Открыта горячая линия: 8812-29-99-99. В Федеральном агентстве по рыболовству создан оперативный штаб по расследованию причин и обстоятельств произошедшего.

«По данным Североморского ТУ Росрыболовства, техническое состояние судна соответствовало условиям плавания в осенне-зимний период. Последнее освидетельствование судно проходило в октябре 2020 года в порту Архангельска», - сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

По данным ведомства, к месту происшествия отправилось спасательное судно Росрыболовства «Микула». Координация спасательной операции на месте возложена на капитана рыболовецкого судна «Войково». Общая координация осуществляется Североморским теруправлением Росрыболовства.

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять ситуацию под личный контроль, подключиться к работе служб, которые ведут поисково-спасательную операцию.

Зампред провела оперативное совещание, на котором поставила задачу максимально синхронизировать действия всех служб, участвующих в поисковой операции и расследовании причин крушения «Онеги». Ситуация находится на особом контроле правительства, говорится в пресс-релизе кабмина.

Владелец судна - сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина». Предприятие является участником Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Пресс-служба ВАРПЭ приводит слова директора кооператива Андрея Заики: судно было полностью исправно, работы по техническому обслуживанию проводились вовремя и в полном объеме. Все необходимые процедуры и согласования перед выходом на промысел были соблюдены.

«Надежда на спасение людей сохраняется, судно было оснащено специальными гидрокостюмами, которые позволяют длительное время находиться на плаву при низких температурах воды», - обратили внимание в ассоциации.

Соболезнования родным и близким экипажа «Онеги» выразили президент Владимир Путин, Михаил Мишустин, Виктория Абрамченко, замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, президент ВАРПЭ Герман Зверев.

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