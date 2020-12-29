29 декабря 2020 года

Росрыболовству сократили число заместителей

Правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных ведомств. В Росрыболовстве останется четыре заместителя руководителя вместо пяти и до восьми управлений.

Напомним, что реформу госаппарата правительство анонсировало в ноябре . «Она нужна для того, чтобы повысить оперативность и качество принимаемых решений, сделать систему госуправления способной эффективно выполнять задачи по достижению национальных целей развития», - прокомментировал в пресс-службе кабмина.

Согласно постановлению правительства от 28 декабря 2020 г. № 2293, внесены изменения в положения о федеральных ведомствах. Федеральному агентству по рыболовству разрешено иметь четырех заместителей руководителя вместо пяти, сообщает корреспондент Fishnews. Сейчас на этих должностях Василий Соколов, Петр Савчук, Яна Багрова, Михаил Иваник, Хасан Лихов.

В центральном аппарате ведомство может оставаться до восьми управлений по основным направлениям деятельности агентства. По нынешнему положению, разрешено до 10 управлений. На сайте ведомства указаны: управление организации рыболовства; управление контроля, надзора и рыбоохраны; управление аквакультуры; управление международного сотрудничества; управление науки и образования; управление флота, портов и мониторинга; управление правового обеспечения, госслужбы и кадров; управление финансов; управление экономики и инвестиций; административное управление.

Постановление вступит в силу с 1 января 2021 г.

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