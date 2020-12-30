30 декабря 2020 года

Вячеслав Бычков: Стратегия по палтусам – это серьезное движение вперед

Ученые ВНИРО разрабатывают стратегию долгосрочной эксплуатации запасов палтусов на Дальнем Востоке. Очень важно отразить в этом документе состояние запасов, недопустимость переловов, проблемы хищничества косаток и приловов, прокомментировал представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

В декабре Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщил о разработке стратегии долгосрочной эксплуатации запасов палтусов Дальневосточного бассейна. Такой документ способен обеспечить серьезный прогресс, считает представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав Бычков.

Безусловно, в первую очередь необходимо отразить в стратегии оценку состояния запаса и недопущения переловов, полагает собеседник Fishnews. Не должна остаться без внимания и проблема приловов.

По словам представителя АЯП, в этом году в Петропавловско-Командорской подзоне уже к сентябрю наблюдалось превышение установленного общего допустимого улова палтусов. При этом пять предприятий, за которыми закреплены доли квот в Беринговом море, еще не приступали к промыслу палтусов и столкнулись с препятствиями при получении разрешений на их добычу, поскольку ОДУ уже был выбран другими предприятиями, в первую очередь за счет добычи палтусов в качестве разрешенного прилова, рассказал Вячеслав Бычков.

«Обязательно в стратегии должен найти отражение вопрос хищничества косаток. Косатка – очень существенный фактор снижения запаса. По некоторым районам косатки расхищают с ярусных крючков объемы палтусов, сопоставимые с установленным ОДУ», – обратил внимание представитель АЯП.

Важным в объединении считают и решение вопросов с использованием на палтусовом промысле донных жаберных сетей.

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