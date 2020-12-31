31 декабря 2020 года

Правительству разрешили быстро замораживать цены на рыбу

Президент Владимир Путин наделил правительство РФ правом оперативно устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. В список таких продуктов входит мороженая неразделанная рыба.

Поправки внесены федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 500 . Изменилась редакция части 5 статьи 8 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», сообщает корреспондент Fishnews.

Теперь правительство вправе для стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости устанавливать на такие товары предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней. Эту меру можно применять в одном или нескольких регионах.

Ранее правительство имело право ограничивать цены, только если за 30 дней подряд товар в рознице подорожал на 30% и более. Такую планку сочли слишком высокой .

Напомним, перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержден постановлением правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 530. Сейчас в список входят 24 продукта, в том числе рыба мороженая неразделанная.

Новый закон также регламентирует отдельные процедуры официального статистического учета и оптимизирует подходы к агрегированию информации.

Поправки вступили в силу со дня подписания.

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