31 декабря 2020 года

Что меняется в 2021 году

Перед новогодними праздниками Fishnews публикует подборку об изменениях федерального законодательства, вступающих в силу с 1 января.

Перемены по любительской рыбалке

В 2020 г. вступил в силу профильной закон , посвященный рыбалке, - «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Серьезные нововведения коснулись организации любительской рыбалки, когда можно купить путевку и начать охоту за уловом. Теперь закон допускает участки для организации любительского рыболовства лишь в определенных районах (утверждены постановлением правительства РФ от 24 октября 2019 г. № 2513). Это, в частности, районы на Дальнем Востоке, в Карелии, Мурманской области.

Договоры на участки для организации любительской рыбалки в других местах с нового года прекращают свое действие.

Сработала «гильотина»

В этом году власти продолжили реформировать систему госконтроля. Вышли два новых больших закона - «Об обязательных требованиях в РФ» и « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ ». Первый предусматривает механизм «регуляторной гильотины», исключающий неэффективные, устаревшие и избыточные правила.

С 1 января 2021 г. должна обновиться правовая база с обязательными требованиями для бизнеса. Взамен начнут действовать новые акты. Так, в рыбной отрасли с января вступают в силу:

- Устав службы на судах рыбопромыслового флот РФ, утвержденный приказом Минсельхоза от 27 июля 2020 г. № 421;

- П риказ Минсельхоза от 24 июля 2020 г. № 417 «Об утверждении условий, на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна рыбопромыслового флота, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации»;

- Порядок обеспечения питанием экипажей морских и речных судов рыбопромыслового флота, утвержденный приказом Минсельхоза от 24 июля 2020 г. № 419 .

С 1 января вступит в силу и новое Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы .

Субсидии для краболовов

Для того чтобы стимулировать размещение рыбацких заказов на Дальнем Востоке, власти предусмотрели механизм субсидий. На компенсацию могут рассчитывать победители крабовых аукционов, построившие промысловые суда на верфях ДФО.

В июле правительство установило правила предоставления субсидий . Это постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. Правда, как сообщили в Минпромторге, средства в федеральном бюджете на такую поддержку пока не предусмотрены.

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