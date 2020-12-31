Что меняется в 2021 году
Перед новогодними праздниками Fishnews публикует подборку об изменениях федерального законодательства, вступающих в силу с 1 января.
Перемены по любительской рыбалке
В 2020 г. вступил в силу профильной закон, посвященный рыбалке, - «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Серьезные нововведения коснулись организации любительской рыбалки, когда можно купить путевку и начать охоту за уловом. Теперь закон допускает участки для организации любительского рыболовства лишь в определенных районах (утверждены постановлением правительства РФ от 24 октября 2019 г. № 2513). Это, в частности, районы на Дальнем Востоке, в Карелии, Мурманской области.
Договоры на участки для организации любительской рыбалки в других местах с нового года прекращают свое действие.
Сработала «гильотина»
В этом году власти продолжили реформировать систему госконтроля. Вышли два новых больших закона - «Об обязательных требованиях в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Первый предусматривает механизм «регуляторной гильотины», исключающий неэффективные, устаревшие и избыточные правила.
С 1 января 2021 г. должна обновиться правовая база с обязательными требованиями для бизнеса. Взамен начнут действовать новые акты. Так, в рыбной отрасли с января вступают в силу:
- Устав службы на судах рыбопромыслового флот РФ, утвержденный приказом Минсельхоза от 27 июля 2020 г. № 421;
- Приказ Минсельхоза от 24 июля 2020 г. № 417 «Об утверждении условий, на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна рыбопромыслового флота, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации»;
- Порядок обеспечения питанием экипажей морских и речных судов рыбопромыслового флота, утвержденный приказом Минсельхоза от 24 июля 2020 г. № 419.
С 1 января вступит в силу и новое Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы.
Субсидии для краболовов
Для того чтобы стимулировать размещение рыбацких заказов на Дальнем Востоке, власти предусмотрели механизм субсидий. На компенсацию могут рассчитывать победители крабовых аукционов, построившие промысловые суда на верфях ДФО.
В июле правительство установило правила предоставления субсидий. Это постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. Правда, как сообщили в Минпромторге, средства в федеральном бюджете на такую поддержку пока не предусмотрены.
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