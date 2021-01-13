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Судно «Онега». Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Архангельской области

О поддержке семей экипажа «Онеги» рассказали в правительстве

Помощь родным погибших рыбаков с траулера «Онега» обсудили на заседании правительственной комиссии. Семьям моряков оказывают материальную и другую поддержку.

Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром 28 декабря. Из 19 находившихся на борту спасти удалось только двоих. По предварительным данным, причиной крушения стало обледенение судна.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ, спасательная и поисковая операции на месте ЧП были завершены в январе «в условиях отсутствия разумной надежды на спасение членов экипажа». «По данным Ространснадзора, судно было технически готово к промыслу в осенне-зимний период», – отметили в пресс-службе кабмина.

В конце декабря была создана правительственная комиссия, которая занимается помощью пострадавшим и семьям погибших моряков. Ее возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко. Пресс-релиз о заседании комиссии был опубликован на сайте кабмина 13 января.

В видеоконференции приняли участие представители Минтруда, МЧС, МВД, Генеральной прокуратуры, Росрыболовства и Росморречфлота, а также главы двух регионов – губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Виктория Абрамченко подчеркнула, что оказание помощи семьям моряков находится на особом контроле правительства. Администрации субъектов оказывают всю необходимую материальную и психологическую помощь родственникам экипажа «Онеги». Поддержка также оказывается Фондом социального страхования и собственником затонувшего судна – рыболовецким колхозом имени М.И. Калинина.

На заседании рассказали о действиях для предотвращения подобных ситуаций. Продолжается работа по установлению всех подробностей происшествия.

«В течение 30 и 31 декабря 2020 года были осуществлены страховые выплаты членам семей всех 17 пропавших членов экипажа рыболовецкого траулера. В настоящий момент денежную помощь получили 25 человек на общую сумму 12,4 млн рублей. Еще по 11 членам семей идет сбор недостающих документов для последующих денежных выплат Фондом социального страхования. Собственником затонувшего судна произведена денежная выплата в размере 500 тыс. рублей членам семей экипажа, в том числе спасшимся морякам. В январе будет произведена дополнительная выплата также в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, колхоз окажет правовую помощь для получения членам семей погибших страховых выплат», – говорится в пресс-релизе.

Андрей Чибис рассказал, что дополнительно проводится работа с индивидуальными обращениями родственников рыбаков. Будет оказана необходимая медицинская помощь, содействие в трудоустройстве, а также в переводе детей, получающих образование, с платной формы обучения на бюджетную.

По словам Александра Цыбульского, для оказания помощи семье погибшего рыбака из Архангельска из резервного фонда регионального правительства выделен 1 млн рублей. Кроме того, предприятие – собственник затонувшего судна, зарегистрированное в Архангельской области, разрабатывает систему оказания адресной поддержки семьям погибших моряков с учетом их индивидуальных потребностей.

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