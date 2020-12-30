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В район затопления траулера также выдвинулся морской спасательный буксир «Микула». Фото с сайта korabli.eu

Помощью семьям рыбаков с «Онеги» займется правкомиссия

Помощью пострадавшим при крушении судна «Онега» и семьям погибших моряков займется специальная правительственная комиссия, которую возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии. В нее вошли представители Минтруда, Минфина, Росрыболовства, Ространснадзора, Росгидромета, Роструда, МВД, МЧС, Морской спасательной службы, администрации морского порта Мурманск. Также в списке губернаторы Архангельской и Мурманской областей Александр Цыбульский и Андрей Чибис.

Возглавит работу по оказанию помощи семьям погибших и пропавших без вести при крушении рыболовецкого судна «Онега» вице-премьер Виктория Абрамченко, заместителем председателя комиссии назначен руководитель Росморречфлота Александр Пошивай.

30 декабря замруководителя ведомства Петр Савчук проведет в Мурманске оперативное совещание в связи с гибелью судна у берегов Новой Земли. По состоянию на 29 декабря в районе происшествия поиск пропавших членов экипажа вели суда «Войково», «Освейское», «Капелан» и «Антиас», привлечена авиация МЧС.

В район затопления траулера также выдвинулся морской спасательный буксир «Микула» с глубоководным роботом и подготовленными водолазами на борту. Расчетное время прибытия водолазов на место – 13:00 30 декабря. В настоящее время «Онега» лежит на глубине около 120 м, говорится в сообщении министерства информационной политики Мурманской области. Исследование затонувшего судна будет произведено, как только позволят погодные условия.

Накануне встречу с близкими погибших и пропавших без вести членов экипажа «Онеги» провел губернатор Мурманской области. В разговоре с ними принял участие и руководитель компании-судовладельца – председатель рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина Андрей Заика, а также начальник ГУ МЧС области, капитан морского порта Мурманск, сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Еще раз подчеркнуто, что при выходе на промысел судно находилось в исправном состоянии.

Близкие погибших моряков получили возможность обсудить с представителями следственных и надзорных органов, органов соцзащиты формальные вопросы, в том числе процедуру признания их потерпевшими, сообщили в пресс-службе правительства области.

Из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 15,5 млн рублей на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате катастрофы «Онеги» из числа жителей Заполярья. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие – по 500 тыс. рублей.

С родными и близкими моряков работают психологи, для оказания им при необходимости экстренной помощи круглосуточно дежурят медики.

Траулер «Онега» пропал с радаров в 4:12 утра 28 декабря, находясь на промысле в Баренцевом море. Из 19 членов экипажа спасти удалось только двух человек. По информации СМИ, еще одного рыбака нашли мертвым.

Вице-премьер Виктория Абрамченко 28 декабря провела совещание, на котором обсуждался ход поисковой операции и расследование причин крушения. 29 декабря было объявлено в Мурманской области днем траура.

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