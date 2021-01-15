15 января 2021 года

Власти и бизнес изучают пути для рыбы в пандемию

Росрыболовство продолжает обсуждение возможностей для бесперебойных поставок российской рыбопродукции на экспортных направлениях в условиях пандемии. Замглавы ведомства Петр Савчук предложил шире использовать возможности перерабатывающего флота и береговых производств под инвестиционные квоты.

На совещании по экспорту рыбопродукции, которое Росрыболовство провело с регионами 15 января, обсуждалась ситуация в дальневосточных и зарубежных портах. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук сообщил, что на постоянной основе проводятся консультации с Китаем, рассказали Fishnews участники встречи. Ведомство готовит информацию в правительство РФ, по тематике поставок планируются переговоры на высшем уровне. Представители Росрыболовства обратились по обслуживанию российских судов к властям Даляня, Циндао.

Изучаются возможности по приемке в странах Юго-Восточной Азии. Петр Савчук также обратил внимание на возможности перерабатываюшего флота и береговых мощностей в России. В рамках программы инвестиционных квот в эксплуатацию введено шесть предприятий по глубокой переработке , напомнил заместитель руководителя Росрыболовства.

Была затронута и тема вакцинации моряков. В регионы даны указания обеспечить экипажи вакциной - такая информация прозвучала на совещании.

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