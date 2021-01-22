22 января 2021 года

РРПК выходит на новые рынки с продукцией глубокой переработки

Русская рыбопромышленная компания начала отправлять филе минтая на рынки Китая и Японии. Также РРПК заявила о развитии поставок продукции глубокой переработки на отечественный рынок.

На экспорт – уже с филе

В 2020 г. Русская рыбопромышленная компания заключила первый контракт на поставку 700 тонн филе минтая в КНР. В текущем году подписан еще один контракт в объеме уже 1 тыс. тонн, готовится к заключению соглашение об отправке в Китай 2,5 тыс. тонн филе. Также в январе 2021 г. законтрактованы первые 600 тонн филе минтая для японского рынка, рассказали Fishnews в пресс-службе компании. В следующем году РРПК планирует обеспечить поставки не менее 5 тыс. тонн филе в Азиатский регион.

«РРПК нацелена на существенное увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, сокращение поставок минтая б/г для выпуска продукции вторичной заморозки и освоение новых рынков филе и сурими, – прокомментировал начальник управления стратегического развития, маркетинга и поддержки продаж Русской рыбопромышленной компании Максим Клюшин. – Уже по итогам 2021 года планируется, что доля сырца, направляемого на выпуск филе и сурими морской заморозки, составит более 50% от общего вылова».

Развитие на внутреннем рынке

РРПК также заявила об увеличении присутствия на внутреннем рынке продукции глубокой переработки. В 2020 г. на российский рынок поставлено около 1 тыс. тонн филе. За 2021-2022 гг. поставки планируется нарастить до уровня 5 тыс. тонн в год.

В нынешнем году компания начнет производство сурими. За год планируется выпустить 4-5 тыс. тонн этого продукта, в 2022 г. – порядка 20 тыс. тонн.

Выпуск сурими обеспечивается на мощностях новых супертраулеров. Для РРПК предполагается построить 11 таких судов, каждое из которых рассчитано на выпуск около 15 тыс. тонн продукции глубокой переработки (филе, фарш и сурими). Производство такой продукции будет расти по мере ввода судов в эксплуатацию, отметили в компании. Первое судно передано РРПК в 2020 г. и выйдет на промысел в сезоне «А» охотоморской путины 2021 г. В текущем году заказчик получит первые два супертраулера из серии судов, которые строятся на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

Строительство для РРПК в России серии супертраулеров, а также берегового рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай» стало возможно благодаря государственной программе инвестиционных квот. Новые мощности позволят обеспечивать глубокую переработку до 100% уловов, подчеркнули в компании.

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