26 января 2021 года

Общественный совет при Росрыболовстве наметил повестку на февраль

Очередное заседание Общественного совета при Росрыболовстве состоится 25 февраля. На повестке встречи работа рыбинспекторов и продление договоров пользования участками для любительского лова.

Заседание Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству планируется провести 25 февраля. Как сообщает корреспондент Fishnews, первый пункт повестки – повышение эффективности работы органов рыбоохраны.

Также предполагается обсудить пролонгацию договоров на участки для любительского рыболовства с добросовестными пользователями.

Напомним, согласно закону о любительской рыбалке, участки для организации такого лова с 1 января 2021 г. могут работать только в ряде районов добычи в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском бассейнах. Список этих районов установило правительство.

В текущем году Госдума планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий изменение механизма закрепления рыболовных участков. В сферу действия этих поправок попадают и РЛУ для организации любительской рыбалки.

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