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Обращение Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций рассмотрел Минсельхоз

Минсельхоз поддержал рыбаков по вопросам ГЭЭ

В Минсельхозе рассмотрели обращение Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций по вопросам государственной экологической экспертизы при добыче объектов, для которых не устанавливается общий допустимый улов.

Напомним, что руководители отраслевых объединений подняли проблему привлечения компаний, добывающих анадромные виды рыб (а к ним относятся и тихоокеанские лососи), к административной ответственности за невыполнение требований о государственной экологической экспертизе.

Специфика промысла объектов, которые добываются в режиме возможного вылова, не позволяет пройти процедуру ГЭЭ, отмечали главы ассоциаций на конференции Fishnews Online.

В департаменте регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза, отвечая на обращение совета, сообщили, что требование о государственной экологической экспертизе нормативно закрепляется отдельно для материалов общего допустимого улова (ОДУ) и не содержится в федеральном законе о рыболовстве и отраслевых подзаконных актах для иной деятельности по рыболовству в морских водах.

В связи с этим, считают в ведомстве, требование надзорных органов «о проведении ГЭЭ документации по осуществлению рыболовства, как вида хозяйственной деятельности, базируется на некорректном правоприменении положений природоохранного законодательства, законодательства об экологической экспертизе и законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».

Об этом же ранее в ответе совету заявило и Росрыболовство, сообщает корреспондент Fishnews.

В письме из Минсельхоза также говорится, что в декабре на заседании рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства рассматривалась инициатива сопредседателя группы Германа Зверева. Он предложил закрепить в действующем законодательстве норму, в соответствии с которой требование проводить ГЭЭ будет распространяться исключительно на те объекты, на которые есть соответствующее указание в законе о рыболовстве.

Члены рабочей группы от экспертного и делового сообщества решили поддержать это предложение и обратиться с соответствующей инициативой в правительство, Минприроды, Росприроднадзор и другие заинтересованные ведомства, обратили внимание в Минсельхозе.

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