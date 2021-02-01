01 февраля 2021 года

Квоты по глубоководным крабам снова отошли единственному заявителю

Комиссия Росрыболовства решила заключить договор о закреплении долей квот добычи глубоководных крабов в инвестиционных целях с единственной компанией, заявившейся на участие в аукционе.

Напомним, что электронный аукцион по распределению долей квот вылова крабов в инвестцелях Росрыболовство планировало провести 2 февраля. Прием заявок был открыт до 28 января.

На торги было выставлено два лота по четыре доли квоты каждый, сообщает корреспондент Fishnews. В каждый набор входило по доле квоты добычи краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне, краба-стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах. Размер каждой доли - 16,666%.

В итоге комиссия Росрыболовства признала аукцион несостоявшимся: на один лот никто не заявился, на другой поступила только одна заявка - от ООО «Амуррыбпром» (зарегистрировано в Хабаровском крае). С этой компанией, как с единственным участником аукциона, по правилам и должен быть заключен договор: лот уходит по начальной цене - около 261,5 млн рублей. При этом получатель долей должен построить краболовное судно на российской верфи.

Квоты добычи глубоководных крабов в инвестиционных целях Росрыболовство продает с 2019 г. Во время четвертой попытки на четыре лота также заявилась одна компания - «Тефида», за ней и были закреплены доли. Еще на два лота заявок тогда не поступило, их ведомство и планировало продать 2 февраля.

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