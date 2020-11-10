10 ноября 2020 года

Камчатка наметила зоны особого внимания в путину 2021 года

Камчатский рыбохозяйственный совет подвел итоги лососевой путины. В следующем году нужно уделить особое внимание Авачинскому заливу и заливу Корфа, бассейну реки Камчатка, реке Опала, отметили специалисты.

Важнейший вопрос, который поставила минувшая лососевая путина на Камчатке, - как повысить качество прогнозирования с учетом изменений природных факторов, влияющих на тихоокеанских лососей. Уловы на восточном побережье оказались значительно ниже ожидаемого.

Укрепление научного обеспечения - один из приоритетов, подчеркнул губернатор Владимир Солодов. Глава региона заявил, что продолжит поднимать проблему сокращения кадров для отраслевой науки.

Росрыболовство планирует в феврале провести в Южно-Сахалинске конференцию, где будут обсуждаться вопросы прогнозирования, повышения качества прогнозов с учетом климатических изменений, рассказала руководитель Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) Нина Шпигальская. Под руководством специалистов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии уже состоялся семинар по этой теме.

«То есть работа в этом направлении ведется, и мы очень надеемся, что нам удастся избежать в будущем вот такого несоответствия прогнозов результатам путины», - заявила глава филиала.

Негативный результат по Восточной Камчатке несколько сгладили уловы на западном побережье. Напомним, что в целом по краю добыто около 192 тыс. тонн. По Камчатско-Курильской подзоне вылов горбуши в целом соответствует стартовому прогнозу, по Западно-Камчатской он оказался даже выше.

И Нина Шпигальская, и руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Юрий Татаринов отметили хороший пропуск основных объектов - горбуши и кеты - на северо-востоке Камчатки, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава КамчатНИРО также проинформировала, что уже есть предварительные итоги съемок молоди на северо-востоке Камчатки и в Охотском море. Полученные результаты позволяют довольно оптимистично смотреть на путину 2021 г. Но это - если не будет таких форс-мажорных ситуаций, которые наблюдались в период морской зимовки между 2019 и 2020 гг.

Участники КРХС указали районы, на которые стоит обратить особое внимание в дальнейшем. Меры, направленные на сохранение нерки реки Камчатка, принесли результат, но еще предстоит решить ряд задач. Нужно принять меры и по заливу Корфа, отметил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. Внимания также требуют Авачинский залив и река Опала.

Глава краевого минрыбхоза рассказал о решениях, которые были поддержаны на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в октябре. Так, готовятся изменения в правила рыболовства по ограничению использования ставных сетей в Западно-Камчатской подзоне.

«Уже прошел ученый совет, материалы направлены для того чтобы мы и в этом районе отказались от использования ставных сетей на морских участках с тем, чтобы пропуск кижуча и транзитных форм лососей был беспрепятственным», - сообщила Нина Шпигальская.

Запрет ставных сетей на Западной Камчатке важен и для укрепления позиций по Северным Курилам, подчеркнули краевые власти.

На заседании совета также затронули тему составления регионального перечня рыболовных участков. Владимир Солодов заверил, что власти региона готовы оказывать содействие в решении любых вопросов, которые возникают у участников рыбохозяйственной деятельности.

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