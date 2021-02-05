05 февраля 2021 года

Губернатор Мурманской области высказался по инициативам РРПК

Предложения РРПК не отвечают объемам сырьевого обеспечения в морях Северной Атлантики и не учитывают негативные последствия для предприятий Мурманской области, говорится в письме губернатора Андрея Чибиса в администрацию президента.

Напомним, что участникам совещания, которое провел в декабре помощник президента Максим Орешкин, было предложено направить детальные комментарии к инициативам Русской рыбопромышленной компании по реформированию в отрасли.

Свою позицию представил и глава Мурманской области Андрей Чибис. Отправку письма Fishnews подтвердили в пресс-службе региональной администрации.

Как следует из обращения, руководство области не поддержало практически все предложения РРПК.

Так, комментируя инициативы по требованиям к возрасту и месту постройки флота, Андрей Чибис обратил внимание, что все суда, которые осуществляют рыболовство, находятся под надзором регистра: при ненадлежащем состоянии их просто не выпустят в море.

Экономически необоснованная и технически неоправданная замена одних судов другими приведет к значительным финансовым обременениями предприятий отрасли, возрастут затраты на производство продукции из водных биоресурсов, сказано в письме. В связи с этим, считает глава региона, вводить дополнительные ограничения по срокам использования и месту постройки судов нецелесообразно.

Отмечено, что предложение по полной переработке улова на судах не учитывает особенности прибрежного перерабатывающего комплекса – с небольшим флотом, доставляющим уловы на береговые заводы и для розничной торговли.

РРПК предложила полностью обеспечить объемами вылова объекты, которые строятся под инвестквоты. Однако менять за счет других участников отрасли условия программы через три года после их определения неправильно, отмечено в письме.

Более того, заявил губернатор, на Северном бассейне эту инициативу можно реализовать фактически только за счет «принудительного изъятия у более чем ста малых и средних предприятий значительной части объема квот (исторические квоты), предоставленных государством этим юридическим лицам на срок до 2033 года включительно». Это ударит по загрузке флота и береговых фабрик, сказано в обращении.

Негативные последствия власти Мурманской области увидели и у дальнейшего распределения на аукционах ценных объектов промысла – крабов, креветок и других. В связи с этим пострадает финансово-экономическое состояние предприятий, под угрозой окажутся уже реализуемые инвестиционные проекты, отмечено в письме.

«В результате предлагаемых РРПК преобразований законодательства в Мурманской области прекратят добычу камчатского краба 13 малых и средних предприятий, в том числе градо- и поселкообразующих, которые уже после крабовых аукционов, проводимых в 2019 году, потеряли 50 % объемов квот», – такие привел данные Андрей Чибис.

Предложение по изменениям в налоговой сфере в целом поддержано, но нужен тщательный анализ, обратил внимание губернатор. «Существует необходимость повысить налоговую отдачу от рыбной отрасли в бюджет региона. Однако окончательные выводы для принятия взвешенного решения о целесообразности изменения налогообложения рыбохозяйственных предприятий можно будет сделать только после анализа конкретных предложений», – сказано в письме.

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