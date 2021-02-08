08 февраля 2021 года

Таможня рискует не успеть с «незаходными» судами

Нужно дать время для выработки простой и удобной процедуры оформления «незаходных» судов, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, сейчас эта схема непонятна ни рыбакам, ни контролирующим органам.

Решение правительства связать выдачу разрешений на промысел с предоставлением сведений о таможенном декларировании судна осложнит работу многим компаниям. По информации Росрыболовства, «незаходными», а значит нерастаможенными, остается около 70 судов рыбопромыслового флота.

«Мы считаем, что их надо растаможивать, – прокомментировал ситуацию Fishnews руководитель ведомства Илья Шестаков. – Проблема в том, что для «растаможки» должны быть созданы такие условия, чтобы человеку не приходилось либо переплачивать в два раза, либо нарушать свои планы по промысловой деятельности».

Если получится организовать такие условия, можно будет успеть пройти все таможенные процедуры за один год, считает глава Росрыболовства.

«Но поскольку этот вопрос до сих пор не решается, то, конечно, надо дать время соответствующим компетентным органам проработать эту процедуру. Она должна быть проста, удобна и понятна. Сейчас она, честно говоря, непонятна для нас, непонятна для рыбаков и, самое страшное, непонятна даже для тех, кто будет эту процедуру проводить», – отметил Илья Шестаков.

Ранее Всероссийская ассоциация рыбопромышленников направила обращение в правительство с просьбой увеличить переходный период перед вступлением в силу новых требований по таможенному оформлению судов до трех лет. Такой срок необходим для внесения изменений в таможенное законодательство и его согласование с нормами ЕАЭС, утверждают в объединении.

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