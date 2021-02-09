Новости
Теруправлениям Росрыболовства поручили усилить контроль соблюдения судовладельцами мер по борьбе с коронавирусом

Росрыболовство усилит контроль для борьбы с COVID-19

Замглавы Росрыболовства, руководитель профильного штаба Петр Савчук поручил теруправлениям ведомства усилить контроль соблюдения судовладельцами мер по борьбе с коронавирусом.

На очередном заседании штаба по борьбе с распространением COVID-19 обсуждались новые случаи выявления инфекции на судах. Руководитель штаба Петр Савчук поручил всем территориальным управлениям Росрыболовства усилить контроль за судовладельцами в части выполнения ими перечня противоэпидемиологических мероприятий, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«Необходимо четко выполнять требования Роспотребнадзора, введенные 11 января 2021 года. При отсутствии двойного тестирования и обязательной обсервации экипажа судно не должно покидать порт», - отметил Петр Савчук. «Роспотребнадзор дал команду всем санитарным врачам в портах исполнять эти требования. Судно не должно получать отметку о свободной практике, если эти мероприятия не выполнены», - добавил он.

В Росрыболовстве предложено немедленно останавливать свидетельство управления безопасностью (СвуБ) в случае выявления нарушений, не дожидаясь при этом факта обнаружения заболевших COVID-19 на борту.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: роспотребнадзорросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза Инга МАТРОСОВА. Фото предоставлено пресс-службой Дальрыбвтуза

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза

Инга МАТРОСОВА

Обитателям «морских огородов» разрабатывают отечественный рацион

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин ДРЕВЕТНЯК. Фото предоставлено СРПС

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

От решения по «незаходным» судам пока видится только отдача в бюджет

Директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток» Алексей СЁМКИН

Директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток»

Алексей СЁМКИН

«Альфа Лаваль» всегда готов протянуть руку помощи

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Продвижение российской рыбы должно стать государственным приоритетом

Все интервью

Личное мнение

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Стратегия по палтусам – это серьезное движение вперед

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Все материалы

Крупным планом

Погода на Сахалине в феврале бывает разная, но настроение участников фестиваля «Сахалинский лед» всегда выше нуля

«Сахалинский лед» – больше чем рыбалка, азартней чем спорт

Для поставок живого краба требуется лицензия Минпромторга

К правкомиссии: экспортеры призывают отказаться от лицензии

Теперь инженерам-конструкторам приходится решать задачи по совмещению на одном производстве самых разных технологий – для переработки как лосося, так и разномастных объектов «прибрежки»

В поисках баланса

Консультанты магазина «Антея» всегда рады помочь, рассказать людям о товаре

Дальневосточные рыбаки напрямую выходят на потребителя

Все материалы

События

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.