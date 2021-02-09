09 февраля 2021 года

Росрыболовство усилит контроль для борьбы с COVID-19

Замглавы Росрыболовства, руководитель профильного штаба Петр Савчук поручил теруправлениям ведомства усилить контроль соблюдения судовладельцами мер по борьбе с коронавирусом.

На очередном заседании штаба по борьбе с распространением COVID-19 обсуждались новые случаи выявления инфекции на судах. Руководитель штаба Петр Савчук поручил всем территориальным управлениям Росрыболовства усилить контроль за судовладельцами в части выполнения ими перечня противоэпидемиологических мероприятий, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«Необходимо четко выполнять требования Роспотребнадзора, введенные 11 января 2021 года. При отсутствии двойного тестирования и обязательной обсервации экипажа судно не должно покидать порт», - отметил Петр Савчук. «Роспотребнадзор дал команду всем санитарным врачам в портах исполнять эти требования. Судно не должно получать отметку о свободной практике, если эти мероприятия не выполнены», - добавил он.

В Росрыболовстве предложено немедленно останавливать свидетельство управления безопасностью (СвуБ) в случае выявления нарушений, не дожидаясь при этом факта обнаружения заболевших COVID-19 на борту.

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