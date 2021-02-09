09 февраля 2021 года

Правительство подготовит еще одну программу по экологии и климату

Президент поручил правительству разработать и утвердить федеральную научно-техническую программу в области экологического развития и климатических изменений на 2021 – 2023 гг.

Подготовить и принять такой документ кабмин должен в течение полугода. Об этом говорится в указе президента от 8 февраля 2021 г. № 76, сообщает корреспондент Fishnews.

Программа должна предусматривать создание наукоемких технологических решений, направленных на обеспечение экологической безопасности, изучение климата, механизмов адаптации к климатическим изменениям и их последствиям, на обеспечение устойчивого и сбалансированного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Смысл федеральной научно-технической программы в области экологии и климата в том, чтобы «вместе с бизнесом и учеными разработать и внедрить отечественные технологии, которые обеспечат экологическую безопасность, улучшат состояние окружающей среды, внесут действенный вклад в решение проблем изменения климата», прокомментировал Владимир Путин.

Регионам также рекомендовано подключиться к работе по реализации программы. Координировать работу федеральных ведомств, региональных властей, организаций по выполнению программы будет специальный совет. Его сопредседателями назначены вице-премьер Виктория Абрамченко и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

С 2022 г. президенту должен ежегодно до 1 мая предоставляться доклад о ходе выполнения программы.

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