09 февраля 2021 года

Глава Камчатки призвал сохранять квоты за активными инвесторами

Губернатор Камчатки Владимир Солодов предложил защитить предприятия, активно вкладывавшиеся в развитие отрасли, при перераспределении квот. Для этого можно рассмотреть идею инвестиционного норматива, считает глава региона.

С предложением в сфере распределения квот губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступил на заседании Комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews. Обсуждение проводила 4 февраля вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мне кажется очень важным при дальнейшем стимулировании инвестиций, при рассмотрении вопроса о следующем раунде инвестиционных квот, который сейчас активно обсуждается, учитывать активность предприятий. Так, есть компании, которые активно включились в работу. На Камчатке это колхоз имени В.И. Ленина, инвестировавший 28 млрд рублей на перспективу до 2026 года. Есть менее активные предприятия или вообще не участвующие в первом раунде. Поэтому если мы пойдем путем изъятия дополнительного объема квот, то пострадают и те, кто не участвовал в первом раунде, и те, кто полностью вложились в него», – цитирует губернатора пресс-служба краевого правительства.

В связи с этим Владимир Солодов предложил рассмотреть возможность механизмов стимулирования инвестиций, в том числе с помощью понятия инвестиционного норматива.

«Если предприятие в первый раунд выполнило его, мы сохраняем за ним объем квот по историческому принципу. Если же предприятие до сих пор не осуществляло инвестиции и в прибрежную переработку, и в строительство судов, то предприятие будет ставиться перед выбором: либо соответствующие инвестиции осуществлять, либо эти квоты будут перераспределены тем предприятиям, которые готовы вкладываться в инвестпроекты», – сказал глава региона.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews