23 декабря 2020 года

Росрыболовство рассчитывает расширить программу инвестквот

Объем инвестиционных квот, выделенных для Дальневосточного бассейна, позволяет обновить примерно 40% мощностей флота, поэтому на эти цели планируется направить дополнительную часть общего допустимого улова, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Конечно же, нам необходимо и дальше эту программу расширять, поэтому дополнительный объем от общего ОДУ будет направлен на инвестиционные цели», – рассказал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью Fishnews.

В октябре глава ведомства заявил о предложении выделить дополнительный объем инвестквот на Дальневосточном бассейне на встрече с президентом Владимиром Путиным.

При этом, по словам Ильи Шестакова, речь может идти не только о наиболее интересных бизнесу объектах – минтае и сельди. «Понятно, что минтай и сельдь – это наиболее востребованные виды, они точно будут включены в программу. Но если мы увидим интерес и к другим объектам промысла, которые сейчас задействованы для инвестиционных квот, то распространим программу и на них», – прокомментировал руководитель Росрыболовства.

При этом он обратил внимание на то, что будут учитываться сроки выполнения судостроителями заказов, которые уже разметили рыбаки. «Единственное, что здесь может произойти, – это небольшой сдвиг вправо сроков реализации программы с учетом возможностей наших верфей, поскольку мы видим, что у них сдвигаются графики строительства текущих судов. Мы предполагали, что к началу 2023 года у нас будет возможность строительства новых судов. Но вполне возможно, что мы на год перенесем эту программу, чтобы появились свободные места на стапелях», – рассказал Илья Шестаков.

Вопрос, делать ли увеличение по береговым заводам, будет еще обсуждаться, в том числе с отраслевым сообществом и Минвостокразвития. «Пока в первом приближении нам кажется, что с точки зрения строительства заводов программа уже максимально насыщенная и какого-то спроса со стороны инвесторов на новые береговые мощности вряд ли можно ожидать. Но, повторюсь, мы еще будем обсуждать это с нашими коллегами и непосредственно с потенциальными инвесторами», – подчеркнул глава федерального агентства.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока ранее заявил: очень важно, чтобы рыбопромышленники заранее знали о перспективах изменений по объемам для освоения, в том числе в рамках механизма квот на инвестиционные цели.

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