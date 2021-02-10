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ХЫ Ду Сан (Dou San Heo), владелец, генеральный директор компании WS Global Inc.

Хы Ду Сан: Биржа выручает рыбный рынок в период пандемии

В период пандемии коронавируса биржа помогает участникам рынка экономить время и финансы на поиск партнера, дает гарантию инспекции качества товара и безопасности сделки, отмечает владелец южнокорейской компании WS Global Inc. Хы Ду Сан.

Глобальный сбой в отлаженной международной логистике из-за пандемии коронавируса заставил участников рынка, в том числе рыбного, искать новые маршруты, форматы и схемы работы. В апреле в Пусане ожидают приход судна с первой партией мороженого минтая, который южнокорейская компания приобрела на российской бирже. Торги состоялись на площадке Биржи «Санкт-Петербург» при участии «Дальневосточного аукционного рыбного дома» (ДАРД) и содействии Торгового представительства России в Республике Корея. Объектом сделки стало 800 тонн мороженого неразделанного минтая производства компании «Корякморепродукт». Покупатель – WS Global Inc. – поставщик продукции в розничные сети Южной Кореи.

Оценить результаты можно будет только после прихода транспорта и передачи товара покупателю, но участники сделки уже комментируют опыт взаимодействия в относительно новом формате – через российскую рыбную биржу. Какие плюсы увидел для себя покупатель, Fishnews рассказал владелец, генеральный директор компании WS Global Inc. г-н Хы Ду Сан (Dou San Heo).

«Сейчас мы все переживаем непростой период из-за COVID-19. Прежде всего, практически нет транспортного сообщения: мы физически не можем выехать куда-либо для работы и общения в привычном формате. С другой стороны, прежде я много ездил, искал партнеров, но сталкивался с очень большим количеством посредников, было тяжело установить контакты. А ведь это требует времени и затрат на переезды, жилье и прочее, но в итоге все равно нет гарантии положительного результата», – отметил представитель южнокорейской компании.

По словам Хы Ду Сана, работа через биржу в условиях коронавируса это, во-первых, экономия времени и средств. Во-вторых, это контроль качества: «Когда из-за закрытых границ ты не можешь вылететь, чтобы лично сделать инспекцию продукции, за тебя это делает биржа», – пояснил он. И, в-третьих, на бирже есть возможность совершить прямую сделку с производителем рыбопродукции.

Нынешняя партия минтая является для компании пробным шаром: в дальнейшем WS Global Inc. рассчитывает приобретать на бирже и другую востребованную на южнокорейском рынке продукцию – лосося, креветку шримс-медвежонок (медведку), камчатского краба.

В целом, по словам г-на Хы, в Корею сегодня устремился большой поток российской рыбопродукции. «Наши склады сейчас забиты той продукцией, которая не может попасть на китайский рынок, – сообщил собеседник Fishnews. – Да, у нас осуществляется обязательный контроль в портах и есть случаи выявления зараженных российских моряков, принимаются меры. Но в целом такой ситуации, как с Китаем, между Кореей и Россией нет, и такого глобального закрытия границ, думаю, тоже не будет».

Доверяют иностранной рыбе и корейские потребители. «Обычно у каждого российского поставщика морепродуктов на наш рынок существует свой имидж – компании заинтересованы в его поддержании и заботятся о хорошем качестве своей продукции, – рассказал Хы Ду Сан. – Так что могу сказать, что российским производителям и их товарам в Корее доверяют».

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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Владелец компании WS Global Inc.

ХЫ Ду Сан

Биржа выручает рыбный рынок в период пандемии

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