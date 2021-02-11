11 февраля 2021 года

Георгий Мартынов: Рыбакам способно помочь государство

В форс-мажорной ситуации из-за закрытия китайского рынка рыбной отрасли может помочь государство, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Необходимо организовать централизованные закупки минтая для бюджетных структур, отметил он.

«Уже очевидно, что в сложившейся ситуации с закрытием портов КНР рыбаки не смогут освоить запланированный на сезон «А» объем минтая – порядка 1 млн тонн», - отметил в разговоре с корреспондентом Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

По его мнению, рыбакам не следует рассчитывать на существенное увеличение поставок минтая на внутренний рынок, если государство не окажет помощь.

«Отрасль могло бы выручить государство, организовав масштабные централизованные закупки продукции из минтая для нужд Вооруженных сил, Росгвардии, системы здравоохранения, а также для образовательных, дошкольных и социальных учреждений. Если бы государство сегодня, прямо сейчас, этим занялось бы и вскоре стали бы понятны требуемые объемы, то, я полагаю, это могло бы несколько улучшить ситуацию. Полностью это вопрос бы не решило, но положение улучшилось бы. Минтай можно было бы направить в центральные регионы страны и хранить там для государственных нужд», - считает глава АРПП.

Георгий Мартынов подчеркнул, что часть не выбранного в сезоне «А» минтая можно было бы освоить за сезон «Б». Однако в этом случае рыбаки потеряли бы прибыль из-за отсутствия икры – наиболее ценной части минтая.

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