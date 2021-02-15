15 февраля 2021 года

Кирилл Колончин: Перераспределение запасов лососей мы видим и на Дальнем Востоке, и у наших соседей

19 февраля на Сахалине пройдет международная конференция по лососям. Формат встречи предопределен глобальным масштабом изменений, оказывающих влияние на биоресурсы, отметил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Наука наблюдает общее перераспределение запасов лососей в северной части Тихого океана, а также снижение объемов добычи на Дальнем Востоке России, в Японии и у побережья Северной Америки.

«Эта тенденция требует совместного детального анализа на высоком экспертном уровне. Поэтому 19 февраля в Южно-Сахалинске мы проводим международную научную конференцию «Динамика численности, состояние запасов и искусственное воспроизводство тихоокеанских лососей в Северной Пацифике», которая по понятным причинам частично пройдет в онлайне», - рассказал глава ВНИРО Кирилл Колончин в интервью Fishnews.

Изменение климата оказывает влияние на запасы тихоокеанских лососей не только в России, но и в других странах северотихоокеанского бассейна. «Глобальный масштаб изменений предопределил формат международной конференции. Участие подтвердили ученые Канады, США, Японии и Республики Корея. Основные вопросы – это анализ текущей ситуации с состоянием запасов тихоокеанских лососей в северной части Тихого океана, а также оценка перспектив динамики их численности в среднесрочной перспективе. Кроме того, планируем обсудить с коллегами роль аквакультуры в поддержании запасов лососей», - перечислил актуальные темы руководитель института.

Российская отраслевая наука уделяет изучению лососей особое внимание. Одобрена программа «Лосось-2021» - специалисты уже приступили к ее реализации. Увеличены объемы ресурсных исследований для оценки состояния запасов лососевых.

«Мы готовим специальный журнал, который войдет во все ключевые международные базы научных изданий – Scopus и Web of Science и будет комплексно освещать ход реализации программы – публиковать материалы и отчеты о ее проведении. Известные мировые ученые и специалисты, включая участников конференции, войдут в состав редсовета издания. Программа охватывает все ключевые этапы формирования запасов тихоокеанских лососей», - сообщил Кирилл Колончин.

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