Интервью

15 февраля 2021 года
Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Перераспределение запасов лососей мы видим и на Дальнем Востоке, и у наших соседей

Кирилл КОЛОНЧИН, Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Анонсированный Росрыболовством Год лосося для отраслевой науки начнется с международной конференции, которая пройдет 19 февраля на базе Сахалинского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и соберет ученых из основных регионов, где ведется активная добыча тихоокеанских лососей. Почему понимание процессов, происходящих с запасами лососевых, важно для всех стран Северной Пацифики, каким образом гипотезы и выводы исследователей отразятся на прогнозах и действиях регулятора и какие еще планы на «лососевый год» есть у подразделений ВНИРО, в интервью Fishnews рассказал директор института Кирилл Колончин.

Кирилл Викторович, именно Россия выступила инициатором международной конференции по тихоокеанским лососям. Зачем понадобилось такое мероприятие? Какие страны примут в нем участие и какие вопросы планируется поднять в первую очередь?

– Тихоокеанский лосось – это ценный и востребованный ресурс на мировом рыбном рынке и стратегически важный для нашей страны, в первую очередь для социально-экономического развития Дальнего Востока. Точное прогнозирование подходов и вылова лососевых является важной составляющей их эффективного промысла.

Наша наука наблюдает общее перераспределение запасов лососей в северной части Тихого океана, а также снижение объемов добычи на Дальнем Востоке России, в Японии и у побережья Северной Америки. Эта тенденция требует совместного детального анализа на высоком экспертном уровне. Поэтому 19 февраля в Южно-Сахалинске мы проводим международную научную конференцию «Динамика численности, состояние запасов и искусственное воспроизводство тихоокеанских лососей в Северной Пацифике», которая по понятным причинам частично пройдет в онлайне.

Изменение климата оказывает влияние на запасы тихоокеанских лососей не только в России, но и в других странах северотихоокеанского бассейна. Глобальный масштаб изменений предопределил формат международной конференции. Участие подтвердили ученые Канады, США, Японии и Республики Корея. Основные вопросы – это анализ текущей ситуации с состоянием запасов тихоокеанских лососей в северной части Тихого океана, а также оценка перспектив динамики их численности в среднесрочной перспективе. Кроме того, планируем обсудить с коллегами роль аквакультуры в поддержании запасов лососей.

– Рост внимания к теме лососей – это не только научная конференция, но и увеличение целевого финансирования ресурсных исследований – связан со слабыми результатами прошлогодней путины или есть более глобальные причины? Насколько актуальны эти проблемы для наших соседей по региону Северной Пацифики?

– Повышенный интерес к тихоокеанским лососям обусловлен стремительным изменением уровня их запаса и, соответственно, объемов вылова в разных промысловых районах. Например, во второй половине 2010-х годов снизилось промысловое значение Сахалина и реки Амур, а на лидирующие позиции вышла Камчатка.

Сходные перестройки наблюдаются и у наших соседей. Снизились объемы добычи лососей на Аляске и в Японии. Стремительно деградируют запасы нерки Британской Колумбии. Так, за 35-летний период наблюдений средняя численность ранней нерки реки Фрейзер была на уровне 9,6 млн рыб и никогда не опускалась ниже 2 млн особей. Прошлым летом вернулось менее 300 тыс. производителей – исторический минимум численности подхода ранней формы нерки для этой реки.

– По итогам анализа лососевой путины 2020 года специалисты ВНИРО отмечали, что причиной низких подходов могло стать редкое сочетание природных факторов в Тихом океане. В этом случае какие действия могут предпринять регулятор и наука, чтобы снизить негативный эффект для рыбной промышленности?

– Снижение негативного эффекта возможно только в результате своевременного и адекватного регулирования промысла, а для этого необходимы данные, которые отраслевая наука получает в ходе исследований. На этот год, чтобы обеспечить штаб лососевой путины оперативной информацией, запланированы учетные траловые съемки преданадромных лососей, в том числе в новых районах.

Кроме того, в этом году, как и в предыдущих, будем регулировать добычу через региональные стратегии промысла тихоокеанских лососей.

– Какой вес выводы и рекомендации российских и зарубежных экспертов – участников конференции будут иметь при принятии решений об управлении промыслом?

– Все доклады и выступления будут тщательно проанализированы, а выводы, к которым придут участники конференции, безусловно, будут полезными и в вопросах регулирования рыболовства. Мы ожидаем от ученых из России и других стран анализа факторов, влияющих на формирование запасов тихоокеанских лососей, и предложений по их изучению.

– Планируются ли в ближайшее время совместные исследования по лососям со специалистами из других стран?

– Ученые России, Канады, США, Японии и Республики Корея постоянно ведут научную работу в этом направлении. В рамках Года лосося мы совместно с зарубежными коллегами продолжим исследования.

Напомню, в 2019 году наше НИС «Профессор Кагановский» с международной группой ученых проводило съемки у берегов Аляски. В прошлом году эта работа была продолжена, но уже на судне, предоставленном канадской стороной. Однако из-за пандемии полноценно работу провести не удалось: судно покинула часть ученых. В этом году наше НИС и научная группа также планируют участвовать в этой работе.

– В прошлом году речь шла о разработке научной программы по лососям на среднесрочную перспективу. Эта программа уже принята? Какие основные мероприятия она предусматривает?

– Речь идет о программе «Лосось-2021», которую мы одобрили на совете директоров рыбохозяйственных НИИ, коллегии ВНИРО и уже начали реализовывать. Нам увеличены объемы ресурсных исследований для оценки состояния запасов лососевых.

Мы готовим специальный журнал, который войдет во все ключевые международные базы научных изданий – Scopus и Web of Science и будет комплексно освещать ход реализации программы – публиковать материалы и отчеты о ее проведении. Известные мировые ученые и специалисты, включая участников конференции, войдут в состав редсовета издания. Программа охватывает все ключевые этапы формирования запасов тихоокеанских лососей.

– Еще одно предложение касалось создания на базе филиалов ВНИРО подразделения, которое бы полностью занималось тематикой лососеводства. Планируется ли его реализация и в какие сроки?

– Предложение создать такое подразделение на базе Сахалинского филиала ВНИРО было поддержано руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым в октябре 2020 года на совещании по лососям во Владивостоке. Мы двигаемся к его реализации и сейчас решаем вопрос с финансированием этого проекта в рамках государственного задания.

Fishnews

Февраль 2021 г.

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