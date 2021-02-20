20 февраля 2021 года

Морские запасы Антарктики ждут ученых

Минприроды направило в правительство план реализации Стратегии развития деятельности России в Антарктике. Предусмотрены в том числе экспедиционные исследования морских биоресурсов.

Стратегия развития деятельности РФ в Антарктике до 2030 г. была утверждена в августе прошлого года. После этого Министерство природных ресурсов и экологии подготовило план реализации документа.

«План нацелен на охрану окружающей среды Антарктики, например, по сохранению ее морских живых ресурсов, на развитие комплексных фундаментальных и прикладных научных исследований. В том числе геолого-геофизических и гидрографических работ, дистанционного зондирования, экспедиционных исследований морских биоресурсов и экосистемы Южного океана в прибрежных акваториях, в частности, динамики движения льда, изменения высот ледникового и снежного покрова», - прокомментировал глава Минприроды Александр Козлов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе министерства, предусмотрено создание геоинформационной системы Антарктиды, развитие организованного туризма и сохранение исторического наследия, связанного с ролью России в открытии материка и его освоения.

Запланированы модернизация российской экспедиционной инфраструктуры и приборной базы, обеспечение безопасности жизнедеятельности сотрудников антарктической экспедиции и повышение их квалификации.

В рамках мегапроекта по исследованию подледникового озера Восток и палеоклимата Земли разработан комплекс мероприятий по изучению района станции «Восток».

Напомним, в мае 2020 г. руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил подготовить рекомендации по возобновлению промысла антарктического криля. Научная экспедиция показала значительное увеличение его биомассы в перспективном промрайоне. Для освоения этого ресурса планируется построить специализированный флот.

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