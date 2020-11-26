26 ноября 2020 года

Рыбаков ориентируют на криль

Росрыболовство проведет в Калининграде совещание по строительству судов для добычи антарктического криля. Планируется обсудить перспективы промысла и меры господдержки для потенциальных заказчиков крилеловов.

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук 27 ноября проведет совещание на площадке Атлантического филиала ВНИРО по вопросам строительства судов для промысла криля на российских судоверфях и возможным мерам господдержки. В ведомстве подчеркивают, что вылов и освоение криля является одним из стратегических направлений развития рыбохозяйственного комплекса России.

На встрече с президентом 20 октября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что есть компании, заинтересованные в строительстве на отечественных верфях трех современных судов для работы в Антарктике. В перспективе четырех-пяти лет в антарктических водах можно добывать порядка 300 тыс. тонн криля, оценил масштаб возможного промысла руководитель федерального агентства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ведомстве рассчитывают, что рыбаки откликнутся на предложения по строительству крилевых судов.

«Мы эту программу сейчас тоже рассматриваем, она готовится, – рассказал 26 ноября на круглом столе в Совете Федерации Петр Савчук. – Буквально завтра в Калининграде будем проводить рабочую группу по этим вопросам. Уже есть желающие, кто собирается строить эти суда, поэтому перейдем к более практическим вещам».

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