01 марта 2021 года

Суд выбрал жесткую меру пресечения для Дмитрия Пашова

Хабаровский суд избрал меру пресечения в отношении рыбопромышленника, депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова. Его отправили под арест сроком на два месяца.

Дмитрий Пашов был задержан в Хабаровске в пятницу, 26 февраля. В воскресенье суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Мера пресечения избрана в рамках уголовных дел по части 3 статьи 226.1 и части 4 статьи 194 УК РФ - это контрабанда организованной группой и уклонение от уплаты таможенных платежей организованной группой.

Накануне правление Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области решило ходатайствовать перед судом о незаключении Дмитрия Пашова под стражу, сообщает корреспондент Fishnews. В АРСО обратили внимание, что в случае с экономическими преступлениями речь не должна идти о мере пресечения, ограничивающей свободу.

Как отмечают аналитики, от таких обвинений не застрахованы и другие рыбопромышленники, ведь сумму таможенных платежей можно оспорить задним числом.

Задержание Дмитрия Пашова связывают с делом в отношении его коллеги по бизнесу Олега Кана.

Комментируя ситуацию с Олегом Каном на пресс-конференции в 2020 г., Дмитрий Пашов заявил, что объясняет громкие разбирательства и телевизионные сюжеты о рыбопромышленниках переделом в отрасли и ожидает продолжения, так как еще остались не проданные с аукционов крабовые квоты.

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