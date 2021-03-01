01 марта 2021 года

Мониторинг контроля и надзора хотят автоматизировать

Правительство создает межведомственную рабочую группу для формирования системы управления данными в сфере контрольно-надзорной деятельности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Новая структура займется разработкой единых подходов и формированием предложений по управлению данными в сфере контрольно-надзорной деятельности. Речь, в частности, идет об автоматизации мониторинга КНД. Оперативный доступ правительства к результатам такого мониторинга, как ожидается, повысит качество и скорость принятия управленческих решений в этой важной сфере», - рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Рабочую группу возглавит заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

По информации кабмина, в состав новой структуры войдут заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Чепурина, директор департамента обеспечения регуляторной политики правительства Евгения Боженова, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник, замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

Также в состав рабочей группы включены заместители главы МЧС Анатолий Супруновский и Виктор Ничипорук, замруководителя Ростехнадзора Анатолий Геллер, заместитель главы Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко, заместитель руководителя Росаккредитации Александр Соловьев, заместитель начальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Дмитрий Данилов.

Напомним, в России проводится масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности. В прошлом году был заложен ее фундамент – приняты законы «Об обязательных требованиях в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». С их помощью предполагается снизить нагрузку на граждан и бизнес и в то же время более эффективно противодействовать нарушениям.

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