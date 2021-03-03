03 марта 2021 года

Реки и озера снова проверят на брошенные сети

Росрыболовство возобновит весеннюю акцию «День без сетей». В этом году сотрудники теруправлений планируют уделить внимание не только очистке водоемов от брошенных орудий лова, но и борьбе с продажей запрещенных сетей.

Всероссийскую акцию «День без сетей» теруправления Росрыболовства начали проводить с мая 2019 года. Но в прошлом году любые массовые мероприятия оказались под запретом в связи с карантинными мерами.

Как сообщает корреспондент Fishnews, нынешней весной экологические рейды и просветительские лекции обещают возобновить. «Уже принято решение, что это будет ежегодная постоянная акция, – прокомментировал замначальника управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Сергей Максимов. – Поэтому в этом году приглашаем участвовать всех».

В рамках «Дня без сетей» организуются выезды на водоемы для поиска и сбора брошенных или незаконно установленных орудий лова. Помимо инспекторов в таких рейдах участвуют рыбаки-любители, представители общественных организаций и журналисты. Кроме того, гражданам рассказывают о бережном отношении к рыбным ресурсам, правилах любительского рыболовства, ограничениях и запретах промысла.

В этом году Росрыболовство хочет попробовать распространить мероприятия «Дня без сетей» за пределы водных объектов. «Будем пытаться активнее привлекать коллег из МВД, чтобы, может быть, эту акцию проводить не только на водоемах, но и хотя бы на основных точках, трассах, где процветает торговля нелегальными орудиями лова», - отметил Сергей Максимов.

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