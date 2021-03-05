05 марта 2021 года

Дума получила еще один законопроект о защите китообразных

В Госдуму внесли законопроект о запрете добычи водных млекопитающих в культурно-просветительских целях, а также для организации зрелищно-развлекательных мероприятий.

С законодательной инициативой выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Текст проекта опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

Предложено включить в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов новый пункт: «Добыча (вылов) в целях использования добытых (выловленных) водных млекопитающих в культурно-просветительских целях, а также организации зрелищно-развлекательных мероприятий в зоопарках, океанариумах, музеях, цирках и других организациях культуры запрещена».

В пояснительной записке отмечено, что такое требование не позволит пополнять дельфинарии, морские цирки и со временем они закроются или перепрофилируются.

По данным на 2021 г., стационарные или передвижные дельфинарии были запрещены в 17 государствах - членах Евросоюза, в целом ряде стране нельзя использовать для развлечения дельфинов, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Представители китообразных включены в Красную книгу России. Нелогично, что, например, черноморскую афалину, как «краснокнижный» вид, с одной стороны, нужно беречь с привлечением средств государства, а с другой - это животное служит источником заработка коммерческих организаций, «причиняющих при этом дельфинам психические и физические страдания, что подтверждается сокращением продолжительности их жизни в неволе», полагает разработчик поправок.

Отмечено, что «потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству».

Минсельхоз России в пошлом году также представил законопроект о запрете промышленного рыболовства китообразных, а также их вывоза за границу.

В ноябре 2020 г. законопроект, направленный на исключение вылова китообразных для развлекательных целей, внесло в Госдуму заксобрание Ленинградской области.

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