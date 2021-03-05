05 марта 2021 года

Камчатские власти рассчитывают возродить судоремонт

В Камчатском крае готовят проект по развитию судоремонтного и судостроительного кластеров. Потенциальный объем услуг по ремонту гражданских судов в регионе оценивается более чем в 3 млрд рублей – такие данные приводят региональные власти.

Власти Камчатского края заявили, что в регионе дорабатывается проект по развитию судоремонтного и судостроительного кластеров. Он включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов.

«Судоремонт востребован не только из-за Северного морского пути. Уже сейчас в акватории, приближенной к Петропавловску-Камчатскому, только рыболовство осуществляет порядка 640 судов», – заявил губернатор Владимир Солодов.

Он отметил, что, к сожалению, за прошедшие десятилетия судостроительная отрасль была в упадке, и восстановить ее мгновенно невозможно: это вопрос воссоздания причальных стенок, промышленных мощностей, логистических цепочек, привлечения квалифицированных специалистов. «Все это мы учтем в программе. Будем в ближайшее время определяться с крупными инвесторами и оказывать государственную поддержку, которая потребуется для воссоздания этой ключевой отрасли для Камчатки», – цитирует главу региона пресс-служба краевого правительства.

Отрасль нужно не просто восстановить – ее надо переосмыслить, заявил ранее Владимир Солодов в интервью Fishnews. «Не следует стремиться воссоздать советские верфи – нужны современные, высокотехнологичные и при этом использующие бережливые технологии предприятия. Важно запустить для начала хотя бы базовый ремонт, в первую очередь с акцентом на рыболовные суда. Хотя не только», – отметил глава региона.

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