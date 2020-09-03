В начале апреля Камчатский край возглавил Владимир Солодов . Одним из первых вопросов, на который предстояло ответить новому руководителю региона, стали приоритеты экономической политики. Рыбная отрасль, безусловно, занимает здесь особое место, подчеркнул глава Камчатки. В интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» Владимир Солодов рассказал, каково было готовиться к лососевой путине в условиях пандемии, как будут развиваться прибрежные поселки и для чего нужна новая стратегия развития рыбного хозяйства.

– Владимир Викторович, Вы побывали на передовых предприятиях отрасли на Камчатке. Какие впечатления от развития рыбохозяйственного комплекса? Какие задачи для себя как главы региона выделили по итогам общения с руководителями компаний?

– Рыбохозяйственная отрасль – это системообразующая сфера экономики Камчатского края. Мы остаемся ведущим регионом России по добыче и переработке водных биоресурсов, даем до трети общероссийского вылова и более 45% дальневосточного. Рыбное хозяйство вносит большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, в налоговый потенциал края и создает десятки тысяч рабочих мест на Камчатке.

Я действительно сейчас активно посещаю предприятия рыбной промышленности, знакомлюсь с их работой. Как раз идет лососевая путина – время, когда на месте можно узнать об особенностях отрасли и стоящих перед ней вопросах (интервью готовилось, когда промысел только набирал обороты – прим. ред.).

Могу сказать, что в последние годы благодаря решениям правительства Российской Федерации, во многом благодаря инвестиционным квотам, выполнена очень серьезная модернизация мощностей, значительные средства направлены в развитие переработки водных биоресурсов. По программе инвестиционных квот вылова построены или строятся восемь рыбоперерабатывающих заводов и семь рыбопромысловых судов. То есть по сути произошло то обновление, которого не было достаточно долгое время.

Причем производства, которые сейчас создаются, ориентированы на глубокую переработку сырья, на обеспечение высокой добавленной стоимости. Это и выпуск высокотехнологичной продукции. В качестве примера могу привести запуск в Петропавловске-Камчатском завода по производству пищевой добавки Омега-3 – уникальное предприятие полного цикла, продукция изготавливается из нашей дикой рыбы, что гарантирует высочайшее качество. Вот пример высоких технологий, которые используются в рыбопромышленной сфере.

В целом современная добыча рыбы, современная переработка – это сложный процесс. Убежден, что сделанные инвестиции окажут положительное действие на развитие экономики края в ближайшие годы.

Проблемы тоже есть, но я уверен, что у рыбной отрасли Камчатки и Дальнего Востока в целом очень большой стратегический потенциал, ведь ценность дикой северной рыбы в современном меняющемся мире будет только расти. Натуральность продуктов важна для потребителей: об этом свидетельствуют их вкусовые предпочтения. Так что у нашей отрасли очень серьезные не только среднесрочные, но и долгосрочные перспективы. Наша задача – обеспечить баланс между объемом добываемых ресурсов и устойчивой моделью функционирования на годы вперед. Мы успешно решаем этот вопрос, и на нем я планирую сосредоточиться в дальнейшем.

Чтобы обеспечить баланс, мы с рыбопромышленниками приступили к разработке новой долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса (действие документа должно охватить период до 2035 года – прим. ред.).

И конечно, важно, чтобы у наших рыбопромышленников, которые вложили серьезные деньги, создали рабочие места, была уверенность в сохранении квот на добычу и работе на десятилетия вперед.

– Вам потребовалось взяться за такую непростую задачу, как управление регионом в условиях борьбы с коронавирусом. С учетом ограничений пришлось проводить лососевую путину. Как в этой ситуации обеспечивается работа?

– Да, помимо обычных вопросов встала задача предотвратить распространение коронавирусной инфекции. С самого начала, когда только стартовал завоз вахтовых работников и заболевших было еще немного, я принял очень жесткие меры, позволившие контролировать прибытие людей. Мы предусмотрели обязательное соблюдение двухнедельной изоляции, 100% тестирование, развернули дополнительные мощности в сфере здравоохранения в опорных точках по территории края. Вместе с МЧС подготовили мобильный госпиталь, который при негативном развитии событий можно было бы переместить в тот или иной район промысла, если там нет крупных населенных пунктов, а медицинская помощь требуется. К счастью, пока госпиталь задействовать не пришлось, и я надеюсь, что негативный сценарий будет гипотетическим. Но нужно быть готовыми к разным вариантам.

Хочу сказать большое спасибо самим рыбопромышленным предприятиям. Во-первых, они внесли серьезный вклад в укрепление материальной базы наших медицинских учреждений. Были закуплены аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и тесты – рыбаки не остались в стороне от общей проблемы, с которой столкнулись Камчатский край и вся страна. Во-вторых, они обеспечили очень жесткий и четкий контроль, понимая, что в их интересах раннее обнаружение и быстрое купирование возникших очагов. Случаи заболевания были, но благодаря принятым исчерпывающим мерам они носили локальный характер. Заболевшие на рыбопромышленных предприятиях сразу же были отправлены на карантин, перенесли болезнь в легкой форме и сейчас уже выздоровели.

Поэтому в целом нам удалось подготовиться к этому вызову, и путина проходит благополучно с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации. Безусловно, мы сохраняем бдительность, и все меры контроля продолжат действовать до завершения сезона, ведь концентрация на промысле большого количества людей создает дополнительный риск, и нам надо быть готовыми к борьбе с инфекцией.

– Рыбопромышленные предприятия Камчатки очень активно пользуются госпрограммами. Это и территория опережающего развития, которая создана в регионе, и свободный порт, и упомянутые инвестиционные квоты. Может быть, уже есть какие-то предложения для федерального центра, как помочь дальнейшему развитию отрасли?

– На самом деле ключевой вопрос связан с обеспечением преемственности, долгосрочного характера квот на вылов рыбы. Потому что если будет уверенность в объемах для добычи, то и мощности, которые уже созданы, будут приносить отдачу. Это, наверное, главное, что волнует рыбаков и обсуждается ими.

Говоря об актуальных темах, отдельно выделю незаконный промысел. В последние годы в борьбе с ним достигнут очень большой прогресс. Однако определенные сложности остаются. В частности, на недавнем совещании обсуждали необходимость более интенсивной борьбы с нелегальным ловом на Северных Курилах, где используются в том числе запрещенные дрифтерные сети.

Остаются вопросы, связанные с административными барьерами. Но хочу еще раз подчеркнуть: за последние годы очень серьезная поддержка оказана федеральными органами исполнительной власти, Росрыболовством. В первую очередь это инвестиционные квоты – преференциальный режим. Также сокращение административных барьеров – будем в том же направлении двигаться для обеспечения устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса.

– Планируете и дальше плотно работать с профессиональными объединениями, с руководителями рыбопромышленных предприятий?

– Совершенно верно. Я в постоянном контакте с объединениями, со всеми крупными рыбопромышленниками. Погрузиться в особенности работы предприятий помогает поездка в районы.

– Вы заявили о необходимости совместно с предприятиями отрасли развивать рыбацкие поселки. Важно, чтобы рыбопромышленники продолжали участвовать в жизни населенных пунктов, – это имеет особое значение для края.

– Вы абсолютно правы, очень важно, чтобы жители видели развитие поселков. К сожалению, сейчас они находятся в плачевном состоянии. Рыбопромышленники, кстати, тоже это понимают, и очень многие готовы добиваться изменения ситуации. Не хватало системного подхода при рассмотрении среднесрочной перспективы. Мы договорились, что подготовим комплексный план развития основных рыбацких поселков хотя бы до 2024 года. В нем будет зафиксировано, что делают со свой стороны местные органы власти, что – краевое правительство, в чем просим помощи федеральных органов исполнительной власти, а каким будет вклад бизнеса, работающего на территории.

Таким образом мы будем не просто разово что-то делать, а увяжем все в единую программу комплексного развития наших ключевых поселков – таких, как Октябрьский, Озерновский в Усть-Большерецком районе, Соболево в Соболевском. И тогда будет понятно, что идет поступательное движение. Конечно, не сразу удастся исправить проблемы, накапливавшиеся десятилетиями, но будет осуществляться планомерная, системная работа всех заинтересованных участников: и органов власти, и рыбопромышленных предприятий. Одной стороне всех вопросов не решить. Нельзя сказать: «Рыбопромышленники, занимайтесь поселками, а мы ничего делать не будем!». Это неправильный подход. Поэтому все вместе мы такой план делаем. И конечно, здесь ключевая роль принадлежит органам местного самоуправления, которые, исходя из местной ситуации, понимают, что нужно жителям. И именно на этом будет сфокусирована наша совместная работа.

– Вы говорили о преемственности в вопросах развития рыбной отрасли и края. Государство говорит рыбакам: «Обслуживайтесь на российском берегу». Ранее озвучивались планы по восстановлению судоремонта на Камчатке. Этот курс будет продолжен? Может быть, предполагается развивать строительство малого рыболовного флота?

– Считаю, что это стратегическое направление, у региона есть предпосылки для развития судоремонта: это и природные условия Авачинской бухты, и то, что основной промысел развивается в наших водах, даже если речь идет о рыбопромышленниках соседних регионов. Поэтому судоремонт на Камчатке, конечно, будем восстанавливать. Про конкретные планы, наверное, сейчас преждевременно говорить: они находятся в стадии разработки, нужно все очень тщательно взвесить.

Отрасль, к сожалению, после советского времени была разрушена, и сейчас ее нужно не просто восстановить – ее надо переосмыслить. Не следует стремиться воссоздать советские верфи – нужны современные, высокотехнологичные и при этом использующие бережливые технологии предприятия. Важно запустить для начала хотя бы базовый ремонт, в первую очередь с акцентом на рыболовные суда. Хотя не только. Вы знаете, что у нас начинается реализация проекта по строительству терминала перегруза СПГ, инициатор – компания «Новатэк». Это один из флагманов развития Северного морского пути. Тем самым интенсифицируется судоходство. Росатом рассматривает Петропавловск-Камчатский как опорную точку на Севморпути.

Все это как раз свидетельствует о том, что комплексное развитие судоремонтных мощностей и портовой инфраструктуры – это наша стратегическая перспектива.

– Вы предложили развивать перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути с Дальнего Востока в западном направлении. Президент поддержал эту инициативу. Какая работа проводится для ее реализации?

– Северный морской путь имеет стратегическое значение. Недавно я читал книгу знаменитого футуролога Юваля Ноя Харари «21 урок для XXI века». И он прямо пишет, что из-за изменения климата Камчатка имеет все шансы перехватить роль Сингапура как точки пересечения мировых транспортных путей. То есть не только мы, но и исследователи очень четко понимают перспективы Севморпути и нашего края в этой сфере.

Для нас Северный морской путь – это прорывное направление логистики, потому что доставка по нему может быть быстрее и дешевле, чем по другим маршрутам. Но до сих пор его возможности активно не используются из-за нерешенных организационных вопросов: обратной загрузки, готовности портовых мощностей, дальнейшей транспортировки от портов западной части страны к местам потребления. Однако невыполнимых задач нет, и мы уже четко видим перспективу.

И здесь я хочу подчеркнуть, что это должна быть именно дополнительная возможность для наших рыбаков. Мы не исходим из того, что полностью заменим перевозки железнодорожным транспортом через Владивосток. Перевозки по Севморпути – это именно дополнение, которое позволяет рыбохозяйственным предприятиям более гибко планировать сбыт, сократить расходы, повысить объемы рыбы, доставляемой в центральные регионы России, и обеспечить лучшее качество продукции за счет снижения количества перегрузок.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Сентябрь 2020 г.