05 марта 2021 года

Правила рыболовства теперь будут вступать в силу по-новому

Закон установил особый порядок вступления в силу правовых актов с обязательными требованиями для бизнеса: они должны начинать действовать либо с 1 марта, либо с 1 сентября.

Введение правил для бизнеса теперь регламентируется новым федеральным законом – «Об обязательных требованиях в РФ». Он был принят в прошлом году в рамках большой реформы контроля и надзора, заявленной на национальном уровне.

Предусматривается, что положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу или с 1 марта, или с 1 сентября. Но не раньше, чем пройдет 90 дней после дня официального опубликования этого документа (исключение – если иное установлено федеральным законом или международным договором Российской Федерации).

Под такие требования подпадают и важнейшие для промысловиков документы – бассейновые правила рыболовства, утверждаемые Министерством сельского хозяйства РФ. Таким образом, нужно обращать внимание на дату вступления, указываемую в приказе Минсельхоза, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, новые правила рыболовства для Западного бассейна вступят в силу с 1 сентября 2021 г.

Также закон предусматривает ревизию правовых актов правительства и федеральных ведомств с обязательными требованиями через каждые шесть лет

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