09 марта 2021 года

Сенаторы присмотрят за поправками по «прибрежке»

Профильный комитет Совета Федерации поможет скорейшему продвижению законопроекта по прибрежному рыболовству – ради насыщения внутреннего рынка рыбной продукцией, пообещал глава комитета Алексей Майоров.

Поправки в федеральный закон «О рыболовстве…», разрешающие первичную обработку рыбы на судах в режиме прибрежного промысла, были разработаны группой членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. Сейчас законопроект находится в Думе и готовится к рассмотрению во втором чтении.

По словам председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, до второго чтения, в частности, планируется устранить замечания, представленные в официальном отзыве правительства на законопроект.

«Совершенствование норм, регулирующих прибрежное рыболовство, позволит обеспечить качество и сохранность уловов водных биоресурсов, доставляемых на берег в охлажденном виде», — подчеркнул сенатор.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации, поправки нацелены на полномасштабную загрузку сырьем прибрежных рыбоперерабатывающих предприятий либо на реализацию этой рыбы в торговых сетях регионов.

«Комитет будет способствовать скорейшему продвижению этого проекта закона, поскольку его реализация будет способствовать насыщению внутреннего рынка доступной и качественной отечественной рыбной продукцией», – заверил Алексей Майоров.

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