09 марта 2021 года

Южная Корея хочет увеличить свои рыбные запасы

Южнокорейские власти предполагают к 2025 г. повысить объемы биоресурсов в прибрежных водах республики на 28% - до 4 млн тонн, пишут СМИ. По их данным, к 2030 г. этот показатель хотят довести до 5 млн тонн.

Третий пятилетний план по управлению морскими ресурсами опубликовало Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи. Документ предусматривает ряд мер, в частности, усиление контроля над добычей уязвимых видов и ужесточение запрета на вылов молоди. Власти намерены стимулировать рыбаков использовать более безопасное промвооружение и создать электронную систему, в режиме реального времени оповещающую об утере снастей.

Предполагается к 2022 г. в 50 местах вдоль побережья установить искусственные подводные сооружения для обитания и размножения морских животных. К 2030 г. запланировано нарастить до 54 тыс. га площадь «подводных лесов», способных поглощать в год до 180 тыс. тонн углерода, пишет южнокорейский портал biztoday.kr.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в прошлом году рыбаки страны освоили в ее прибрежных водах около 930 тыс. тонн гидробионтов. Это вполовину меньше, чем в 1986 г. (1,73 млн тонн), отмечают южнокорейские СМИ. Кроме того, по их данным, самообеспечение республики рыбной продукцией сократилось с 81% в 2001 г. до 69% в 2018 г. Потребление на душу населения за тот же период, напротив, выросло на 61% - до 68,1 кг в год.

Ранее Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея анонсировало планы увеличить экспорт рыбы и морепродуктов на 30% к 2025 г. – до 3 млрд долларов.

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