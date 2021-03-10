Понятие «молодого ученого» закрепят в законе

Президент поддержал предложение главы Минобрнауки Валерия Фалькова закрепить в законе о науке правовой статус молодых ученых. Это поможет упорядочить эффективность мер господдержки, отметил министр.

Привлечение в научную сферу талантливой молодежи – одна из приоритетных целей объявленного Года науки и технологий, подчеркнул руководитель Минобрнауки Валерий Фальков на встрече с главой государства Владимиром Путиным. Как сообщает корреспондент Fishnews, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Престиж ученых в российском обществе растет, отметил министр, сославшись на данные опроса ВЦИОМ. «Но есть системная проблема, она связана с тем, что, к сожалению, у нас отсутствует четкое единообразное определение понятия и закрепление правового статуса молодого ученого и в федеральном законодательстве, и в региональном соответственно», – заявил Валерий Фальков.

Он добавил, что на уровне подзаконных актов есть разные трактовки и это не позволяет сфокусировать меры государственной поддержки.

Министр сообщил, что после консультаций в правительстве и администрации президента на имя главы государства подготовлено обращение по этой проблеме.

«Просьба поддержать нас, с тем чтобы в профильный закон о науке внести изменения, закрепив в нем и понятие, и правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и, что очень важно, гарантий. На наш взгляд, это упорядочит систему мер государственной поддержки молодых ученых и повысит эффективность их реализации», – обратился Валерий Фальков к президенту.

Владимир Путин предложение поддержал. «Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги», – прокомментировал президент.

Напомним, что в 2020 г. группа депутатов уже вносила в Госдуму законопроект, предусматривающий включение в федеральный закон о науке термина «молодой ученый». Проект поправок решено было вернуть инициаторам: профильный комитет ГД указал, что для реализации изменений потребуются дополнительные средства из федерального бюджета, а значит, на законопроект нужно получить заключение правительства РФ.

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