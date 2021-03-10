Заповедник «Утриш» увеличивает площади

Правительство расширило границы заповедника «Утриш» в Краснодарском крае. В частности, в границы особо охраняемой природной территории войдет часть полуострова Абрау и прилегающая к нему акватория Черного моря.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. По информации кабмина, площадь ООПТ будет увеличена на 1,3 тыс. га за счет присоединения новых участков и составит более 11,3 тыс. га. Планируется, что это позволит усилить охрану природных зон и поможет развитию экологического туризма в регионе.

«Утриш» станет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в границах России», – говорится в пресс-релизе.

Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и до 1 ноября направить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учет.

В заповеднике запрещены рыболовство и аквакультура. Ранее Минприроды отмечало, что в водах, которые войдут в состав ООПТ, обитают редкие виды. Например, черноморская афалина, дельфин-белобочка, черноморская морская свинья (азовка).

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