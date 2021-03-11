Загрязнение реки привело старателей к финансовым потерям

Суд взыскал с золотодобывающего предприятия 3,4 млн рублей за загрязнение реки в Республике Алтай. Компания работала с нарушениями природоохранного законодательства.

Реку Чулта в Турочакском районе загрязняла компания «Вера» – это выявила выездная проверка Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры Республики Алтай. При добыче россыпного золота в воду попадали взвешенные вещества и нефтепродукты, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры. Отметим, что предприятие зарегистрировано в Тюмени.

Калининский районный суд Тюмени в полном объеме удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании со старателей 3,4 млн рублей ущерба.

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