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Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл КОЛОНЧИН на пресс-конференции в Мурманске. Кадр видео

Мойва и крабы сулят хорошие перспективы

По прогнозам ученых, у рыбаков Северного бассейна есть шансы возобновить промысел мойвы в 2022 г. Российская квота по этому виду может составить до 50 тыс. тонн, рассказал директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Мойва может вернуться в Мурманск

После трехлетнего перерыва предприятия Северного бассейна могут вновь начать промысел мойвы. На пресс-конференции в Мурманске директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин рассказал, что хотя сейчас состояние запаса мойвы оценивается ниже среднемноголетнего уровня, шансы на возобновление лова остаются.

«На 2021 год действует запрет на промысел. Тем не менее, по последним данным, которые мы получили, мы считаем, что есть осторожный оптимизм в отношении 2022 года. Выросло урожайное поколение 2019 года, и мы ожидаем, что к 2022 году оно составит основу промыслового запаса», – отметил руководитель института.

Как сообщает корреспондент Fishnews, даже если мораторий снимут, общий допустимый улов мойвы, скорее всего, окажется ниже, чем в 2018 г. Тогда рыбаки выловили 66 тыс. тонн этой рыбы при национальной квоте в 80 тыс. тонн.

«На 2022 год промысел пока не запрещен, – обнадежил Кирилл Колончин. – Предварительно могу сказать, что сегодня есть такая оценка, что ожидаемый ОДУ на 2022 год может составить около 50 тыс. тонн. Это российская квота».

Крабы не вызывают опасений

Запасы другого важного для Севера объекта промысла – крабов, по оценкам отраслевой науки, находятся на стабильном уровне и ежегодно растут даже с опережением прогнозов. «Когда устанавливался ОДУ еще не так давно, в 2013-2015 годах, по опилио например, никто и предположить не мог, что он будет до такой степени хорошо размножаться. Сегодня в общем мы можем сказать, что у нас 15-20% роста ежегодно происходит общего допустимого улова», – констатировал директор ВНИРО.

Но несмотря на позитивную динамику, специалисты института сохраняют осторожный подход к эксплуатации этих ресурсов, особенно по крабу-стригуну опилио. «Камчатский краб сегодня сравним с запасом на Камчатке, – прокомментировал Кирилл Колончин. – А опилио относится к такому виду, который взрывоподобно растет, то есть за один-два года может увеличиться в несколько раз и потом точно так же упасть. Поэтому здесь очень осторожный должен быть промысел».

Руководитель НИИ добавил, что при разрешении любительского лова краба сразу встает вопрос должного контроля, иначе велик риск подрыва запаса, а также вопрос лицензирования такой рыбалки.

«В этом году, чтобы пойти навстречу, было предложено согласиться ловить краба на шести участках, на которых выдаются лицензии, – напомнил Кирилл Колончин. – Если это будет нормально развиваться, без браконьерских историй, то возможно, будут открываться и другие участки, потому что мы в общем-то за то, чтобы использовать запас максимально, чтобы люди могли ловить и получать от этого удовольствие».

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НазадМетки: ОДУкамчаткакрабмурманск
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