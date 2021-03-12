Ярусоловы расширяют «тресковый» MSC-сертификат

Ассоциация «Ярусный промысел» приступает к географическому расширению имеющегося MSC-сертификата на промысел трески и палтуса в Беринговом море. По словам представителя ассоциации Вячеслава Бычкова, эксперимент по получению начального сертификата себя оправдал.

Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» (АЯП) является держателем сертификата Морского попечительского совета (MSC) на промысел белокорого палтуса и тихоокеанской трески в западной части Берингова моря (это Западно-Беринговоморская, Восточно-Камчатская и Чукотская промысловые зоны). Сейчас предприятия – члены ассоциации решили расширить сертификат в части промысла трески на Северо-Курильскую и Южно-Курильскую зоны, Западно-Камчатскую и Камчатско-Курильскую подзоны, рассказал Fishnews Вячеслав Бычков.

«От Берингова моря мы движемся в сторону Охотского. Первоначально мы хотели расширить сертификат относительно обоих промысловых объектов, но в процессе обсуждения решили воздержаться от включения промысла палтусов», – отметил он.

Причиной стал недостаток научной информации по палтусу, отметил собеседник Fishnews.

«Мы решили не подменять науку собой и пока остановиться на промысле тихоокеанской трески, что в принципе не запрещает нам в дальнейшем продолжить расширение и в части ярусного промысла палтусов. Это возможно. Мы посчитали излишним опять погрузить себя в нескончаемый процесс поиска научных данных, заключения договоров с исследовательскими учреждениями и прочее. По треске расширить сертификат гораздо проще: ее промысел более изучен и научных данных достаточно», – подчеркнул Вячеслав Бычков.

По словам представителя АЯП, предприятия – члены ассоциации довольны результатами эксперимента по получению начального сертификата. «Если бы опыт был бы неудачным и не удовлетворил бы членов ассоциации, мы бы не занимались этим вопросом. Ведь это достаточно затратные мероприятия. Члены ассоциации осознанно вкладывают деньги в этот проект в расчете на то, что затраты окупятся и принесут прибыль. Мы же не лукавим, а говорим о том, что продукция ярусного промысла более ценится у западных потребителей, если имеет лейбл MSC», – сказал он.

Вячеслав Бычков обратил внимание, что ассоциация остается открытой для приема новых членов при условии, что они придерживаются принципов ответственного рыболовства.

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