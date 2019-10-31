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В Циндао Ассоциация «Ярусный промысел» торжественно получила сертификат о соответствии стандартам Морского попечительского совета (MSC)

Российские ярусоловы теперь с сертификатом MSC

На Международной выставке морепродуктов и рыболовства в Циндао ассоциация «Ярусный промысел» торжественно получила сертификат о соответствии стандартам Морского попечительского совета (MSC).

Устойчивым признан промысел тихоокеанской трески и белокорого палтуса в западной части Берингова моря – Чукотской, Западно-Беринговоморской и Восточно-Камчатской зонах. Сертификацией охвачено шесть компаний – «Интеррыбфлот», «ЯМСы», «Поларис», «Сигма Марин Технолоджи», «Тымлатский рыбокомбинат», «Дальрыбпром».

«Я хотел бы поблагодарить всех участников ассоциации «Ярусный промысел» за проделанную работу, - отметил представитель АЯП Михаил Зайцев на церемонии вручения сертификата. – Мы очень горды, что наш труд удостоен столь высокой оценки». Объединение выразило признательность за поддержку Росрыболовству и отраслевым институтам.

Оценку выполняла компания «Морская сертификация». Для признания промысла устойчивым аудит проводится по разным аспектам: от экологических до управленческих. Сертификация предприятий АЯП по стандартам MSC стартовала весной 2018 г. и продлилась полтора года, рассказал Fishnews директор по стратегическому развитию компании-сертификатора Павел Трушевский.

«Такой срок оценки был обусловлен высокой сложностью проекта – он охватил промыслы тихоокеанской трески и белокорого палтуса в трех промысловых зонах. В область сертификации вошли шесть крупных рыбодобывающих компаний. При этом доля общего допустимого улова сертифицированных предприятий составила треть российского ОДУ по треске и половину по палтусу, - подчеркнул он. - На данный момент это самая крупная сертификация промысла, сделанная нами».

Сейчас идет работа по сертификации цепочек поставок компаний, вовлеченных в оборот сертифицированной рыбы, сообщил Павел Трушевский.

От лица Федерального агентства по рыболовству ярусоловов поздравил заместитель руководителя ведомства, глава российской делегации в Циндао Петр Савчук. Очень важно, что все больше отечественных предприятий и промыслов сертифицируется на соответствие требованиям устойчивого рыболовства, подчеркнул он.

На церемонии вручения сертификата присутствовал гендиректор Морского попечительского совета Руперт Хоус.

24-я Международная выставка морепродуктов и рыболовства в Циндао China Fisheries & Seafood Expo проходит с 30 октября по 1 ноября. Национальный стенд России в четвертый раз организован отраслевым выставочным оператором Expo Solutions Group (ESG) под эгидой Росрыболовства.

Информационный партнер Expo Solutions Group - медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • В Циндао Ассоциация «Ярусный промысел» торжественно получила сертификат о соответствии стандартам Морского попечительского совета (MSC)
  • Представитель Ассоциации «Ярусный промысел Михаил ЗАЙЦЕВ с сертификатом MSC
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