«Нерей» вошел в Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья

Интересы потребителя рыбы в структуре Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья будет представлять торговая компания «Нерей». Членство в АРПП станет еще одним шагом к созданию и укреплению цивилизованного рынка, полагает глава компании Андрей Забуга.

Участники общего собрания АРПП единогласно поддержали решение совета о принятии нового члена в состав объединения. Президент ассоциации Георгий Мартынов отметил, что рыбопромышленным предприятиям региона компания «Нерей» уже давно и хорошо известна.

«Мы специализируемся на поставках дальневосточной рыбы по всей России и в другие страны СНГ и АТР уже более 20 лет», – подтвердил генеральный директор и собственник компании «Нерей» Андрей Забуга, подчеркнув при этом, что деятельность его предприятия выходит за рамки обычной торговли: «Мы оказываем полный комплекс сопутствующих услуг: финансовых, логистических, информационных – все, что связано с качественной, своевременной и ассортиментной поставкой».

Ключевыми принципами для «Нерея» он назвал работу исключительно с дальневосточной рыбопродукцией и прямое сотрудничество с рыбоперерабатывающими компаниями, торговыми сетями, HoReCa, бюджетными учреждениями (в рамках госзакупок) и т.д.

«Мы находимся в ежедневном диалоге с заказчиками – это около 1500 компаний в 80 регионах. Позиция наша неизменна: «Нерей» представляет интересы своих клиентов, и, опираясь на эту логику, выстраивает собственную работу. И, должен сказать, вступление в ассоциацию – для нас большая честь и ответственность, – заявил Fishnews Андрей Забуга. – Надеюсь, в дальнейшем наше участие в АРПП, в которой главным образом представлены рыбодобывающие предприятия, позволит ассоциации принимать решения с опорой на потребности рынка. Ведь в конечном счете рыба ловится и перерабатывается для потребителя – от этого и надо отталкиваться, это важно».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews