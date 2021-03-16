Минвостокразвития предлагает «архипелаг» рыбопереработки

В качестве ответа на вызовы, с которыми рыбная отрасль столкнулась в пандемию, готовится программа экстренного строительства новых перерабатывающих мощностей, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В ведомстве считают необходимым создать специальную ТОР.

«Для рыбной отрасли мы работаем над тем, чтобы создать «архипелаг». Это должен быть «архипелаг» рыбоперерабатывающих заводов, холодильных мощностей и логистических мощностей, для того чтобы российскую рыбу перерабатывать в России и переработанное везти на российские полки магазинов и везти в Европу», - рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По словам главы ведомства, благодаря решениям президента и правительства об инвестиционных квотах удалось совершить рывок в переоснащении флота. «Однако сохраняется структура экспорта рыбной продукции, при которой более 700 тыс. тонн минтая, сырца - минтая без головы, - продавалось в Китай. В Китае перерабатывалась и далее поставлялась на рынок Европы», - озвучил видение проблемы министр.

Условия, в которых предприятия оказались в период коронавирусных ограничений, заставляют менять подходы. «Вот мы сейчас из-за ситуации, связанной с пандемией, столкнулись с резким блоком этого пути, и большое количество рыбы осталось либо не выловленной, либо не получило рынка сбыта в эту путину», - отметил Алексей Чекунков.

В качестве ответа на эти вызовы власти готовят программу по экстренному строительству большого количества перерабатывающих мощностей, заявил министр, отвечая на вопрос Fishnews на пресс-конференции 16 марта.

«Назову это архипелагом. Наше предложение в том, чтобы это был такой распределенный ТОР. Распределенная территория опережающего развития», - рассказал руководитель Минвостокразвития. Новые перерабатывающие и холодильные мощности, по его словам, должны создаваться при таком режиме.

«А где они будут расположены, это мы вместе с участниками отрасли должны решать для оптимизации логистической цепочки», - добавил министр.

Напомним, что вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил подготовить комплекс мер по увеличению в ближайшие годы на Дальнем Востоке мощностей по переработке водных биоресурсов.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews