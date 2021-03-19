Отраслевая наука хочет оценить баланс сырья и производства

Во ВНИРО продолжает работу экономическая секция ученого совета. Одним из перспективных направлений ее деятельности станет выстраивание баланса между запасами водных биоресурсов и производственными мощностями, заявили в институте.

Напомним, что экономическая секция ученого совета Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии приступила к работе в конце прошлого года. В институте рассчитывают, что эта площадка поможет в формировании экономической политики в отрасли.

В деятельности секции, помимо ученых ВНИРО, участвуют специалисты в области изучения экономических проблем из образовательных организаций, подведомственных Росрыболовству.

«В ближайшей перспективе на базе работы экономической секции планируется открытие аспирантуры и экономического диссертационного совета. Стратегическая задача, которая стоит перед ВНИРО,- создание центра экономики рыбного хозяйства», - заявил директор института Кирилл Колончин.

Эту инициативу уже поддержало руководство Росрыболовства, сообщили ранее в НИИ.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, перспективным направлением для секции станет подготовка методологии построения баланса запаса водных биоресурсов и отраслевых производственных мощностей - добывающих и перерабатывающих.

Это должно позволить определять действительную потребность отрасли в конкретных производственных мощностях для достижения целевых показателей производства.

В числе важных задач также разработка механизма доступности рыбной продукции для всех слоев населения страны.

В апреле планируется провести в Астрахани, Керчи и на Дальнем Востоке ряд конференций, посвященных практическим вопросам организации учебных программ по экономической специальности.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews