Браконьерскую креветку в Приморье не пустили к покупателям

Пограничники Приморского края на участке службы в Находке изъяли из незаконного оборота более 2,5 тонны креветки разных видов и свыше 500 кг гребешка. Рыночная стоимость этих гидробионтов может достигать 3 млн рублей, отметили правоохранители.

В селе Каменка на частном подворье в рефрижераторе обнаружили 2,1 тонны вареной креветки. Домовладелец утверждал, что ценный груз нашел на побережье и пытался разыскать его владельца.

Практически такую же историю рассказал водитель микроавтобуса, в котором было полтонны живого гребешка. Машину остановили на берегу бухты Геолог северо-западнее поселка Козьмино, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

А хозяин микрогрузовика, перехваченного на выезде из поселка Руднево, не скрывал, что морские деликатесы приобрел для дальнейшей реализации. Ценным грузом оказались 4 центнера варено-мороженой северной креветки.

Ни один из задержанных не смог предоставить документов, подтверждающих законность происхождения биоресурсов.

«Деликатесная продукция хранилась и перевозилась в ужасающих антисанитарных условиях и в случае реализации могла нанести непоправимый ущерб здоровью потенциальных покупателей», - отметили в погрануправлении.

Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

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