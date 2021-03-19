Прогнозы по вылову представили для общественного обсуждения

Специалисты готовят материалы для утверждения разрешенных объемов вылова на следующий год. Где можно ознакомиться с прогнозами по Дальнему Востоку, обобщил Fishnews.

Дальневосточные филиалы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии опубликовали объявления о проведении общественных обсуждений. Такие рассмотрения проводятся при подготовке общего допустимого улова.

В материалах - прогнозы по разрешенным объемам вылова важнейших объектов на Дальнем Востоке: минтая, сельди, палтусов, трески, крабов, креветок и других. Обсуждения проводятся в формате письменного опроса. Материалы опубликованы с учетом зоны ответственности филиалов.

На сайте КамчатНИРО по адресу http://kamniro.vniro.ru/presscenter/news1/obyavlenie_o_provedenii_obwestvennyh_slushanij_v_forme_oprosa;

На сайте ТИНРО по адресу http://tinro.vniro.ru/ru/ob-slush/8-vse-publikatsii/133-obyavlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-slushanij-vladivostok;

На сайте СахНИРО по адресу http://www.sakhniro.vniro.ru/news/717/;

На сайте МагаданНИРО по адресу http://magadan.vniro.ru/ru/ob-yavleniya/item/182-obyavlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-slushanij.

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