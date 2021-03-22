Рыболовы Красноярского края смогут легально закинуть сети

Новые правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна учитывают интересы жителей севера Красноярского края, отметили власти региона. Речь идет о выделении участков для любительского рыболовства.

В соответствии с новым документом, который вступает в силу с 1 сентября, ловить рыбу можно будет сетными орудиями на специально отведенных участках. В действующих бассейновых правилах рыболовства таких участков нет.

Кроме того, расширен перечень разрешенных для любительской рыбалки участков. В список вошли 76 акваторий на севере края, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«В крае любительское рыболовство носит социальный, жизнеобеспечивающий характер, особенно в северных районах. Там такой вид рыболовства – один из главных способов обеспечить себя питанием», – обратил внимание министр экологии и рационального природопользования региона Павел Борзых.

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