ОДУ на 2022 год останется стабильным

Совет директоров НИИ Росрыболовства одобрил прогноз общего допустимого улова на будущий год на уровне 3,25 млн тонн. По-прежнему около 2 млн тонн приходится на минтай, но распределение этого вида по районам промысла может измениться.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел заседание совета директоров отраслевых НИИ, на котором обсуждались прогнозы общих допустимых уловов (ОДУ) водных биоресурсов в российских водах на 2022 г. По оценкам ученых, суммарный ОДУ морских и пресноводных объектов промысла прогнозируется в целом на уровне текущего года и составит 3,25 млн тонн.

На Дальневосточный бассейн из этого объема приходится 3,08 млн тонн, что чуть больше, чем в 2021 г. Напомним, в показатель ОДУ не входят запасы, по которым разрешенные к добыче объемы устанавливаются в рамках международных договоров (например треска и пикша Северного бассейна).

Главный объект российского рыболовства – минтай – занимает почти две трети общего допустимого улова. В 2022 г. ученые предлагают установить ОДУ минтая на уровне около 2 млн тонн (в 2021 г. – 1,996 млн тонн). По Охотскому морю прогноз несколько ниже – 1 млн тонн, тогда как в текущем году к добыче рекомендовано 1,186 млн тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, специалисты прогнозируют постепенное снижение запасов минтая в Охотском и Беринговом морях, вызванное естественными причинами. В то же время ученые отмечают тенденцию роста запасов южных популяций минтая.

На заседании глава Росрыболовства поручил Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии разработать 10-летний прогноз состояния запасов минтая, предварительно обсудив тему с экспертами, бизнесом и учеными Российской академии наук. «У нас осуществляется программа обновления флота на Дальнем Востоке, мы создаем новую тресковую индустрию, поэтому важно понимать, какие ресурсы у нас есть на долгосрочную перспективу», – отметил Илья Шестаков.

В целом, по мнению отраслевой науки, ресурсы морских рыб в Дальневосточном бассейне находятся в стабильном состоянии, а прогнозы их изменения достаточно надежны. Это позволяет планировать промысел с высоким уровнем освоения ОДУ.

Участники заседания также рассмотрели корректировки ОДУ крабов в Дальневосточном и Северном бассейнах. Эти материалы будут размещены для общественного обсуждения, а затем направлены для государственной экологической экспертизы в Росприроднадзор.

Еще одной темой стали региональные стратегии предстоящей лососевой путины, разработанные Камчатским, Сахалинским, Хабаровским, Магаданским и Тихоокеанским филиалами ВНИРО. По итогам обсуждения совет рекомендовал доработать эти проекты и представить их на обсуждение Дальневосточного научно-промыслового совета, который пройдет в начале апреля во Владивостоке.

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