В США подсчитали импорт браконьерских уловов

За 2019 г. в Соединенные Штаты ввезли нелегальных рыбы и морепродуктов на 2,4 млрд долларов. Это 11% от общей стоимости американского импорта водных биоресурсов.

Доклад подготовила Комиссия по международной торговле США, сообщает корреспондент Fishnews. В документе говорится, что устранение с рынка браконьерской продукции увеличит общий операционный доход американского рыболовства примерно на 60,8 млн долларов. При этом стоимость товаров и размеры уловов должны увеличиться по всем видам, охваченным проверкой.

Авторы доклада отмечают, что больше всего выиграют производители и добытчики тепловодной креветки, нерки, большеглазого тунца и кальмаров.

Комиссия установила: более 13% рыбы и морепродуктов, пойманных в дикой природе, имеют нелегальное происхождение. Китай, России, Мексика, Вьетнам и Индонезия названы «относительно крупными экспортерами» браконьерских гидробионтов. А вот Канаду – крупнейший поставщик продукции из водных биоресурсов на американский рынок – оценили как страну, имеющую «низкие риски» поставок незаконных уловов.

В докладе также говорится, что из браконьерской рыбы часто производят муку для аквакультуры. Почти 9% объема импортируемой в США продукции рыбоводства, производится с использованием таких кормов, утверждают авторы документа.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews