Ассоциации попросили поддержки у Совета Федерации

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко по поводу рисков, которые несет новая формулировка законопроекта по распределению рыболовных участков.

Напомним, что законопроект, который находится на рассмотрении парламентариев, предусматривает изменение системы закрепления участков для промысла. Если сейчас для распределения используются конкурсы, то с внесением изменений в законодательство планируется ввести электронные аукционы. При этом совместно с бизнес-сообществом прорабатывались формулировки законопроекта, предусматривающие случаи, когда участки продолжат предоставлять по итогам конкурса, сообщает корреспондент Fishnews.

Однако во втором чтении депутаты поддержали законопроект с рядом поправок. Новая редакция статьи, посвященной конкурсам на рыболовные участки (РЛУ), создает риски для действующих добросовестных предприятий, заявили руководители рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Нынешнюю формулировку можно толковать таким образом, что участки, по которым только что закончился срок действия договора, будут отправляться на аукцион. Хотя концепция изначально обсуждалась и закладывалась иная: чтобы предприятия, которые сейчас работают на РЛУ, могли получить их в дальнейшее пользование.

При использовании аукционов не учитывается история работы предприятия, нивелируется прямая связь пользователя участка с прибрежным регионом (при конкурсной форме критериями для выбора победителя служат уловы, производство на береговых мощностях, обеспечение занятости местных жителей) - на эти факторы Координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока обратил внимание в обращении к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Третье чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 6 апреля, затем документ будет рассматривать верхняя палата парламента.

Руководители отраслевых объединений попросили спикера Совета Федерации поддержать позицию рыбацкой общественности Дальнего Востока и не допустить нарушения прав российских рыбопромышленных предприятий.

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