Промысловые перспективы опять в тумане

Дальневосточные ассоциации увидели риски в формулировке по распределению рыболовных участков, которая предложена ко второму чтению законопроекта об электронных торгах.

Законопроект об использовании электронных аукционов при закреплении права на вылов сразу привлек большое внимание в отраслевом сообществе. К основному чтению документа в ГД предложен ряд поправок. Формулировка по случаям, когда рыболовные участки продолжат распределять через конкурсы, серьезно обеспокоила бизнес. Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудил риски поправок на конференции Fishnews Online.

Казалось бы, по-прежнему предусматривается, что участки для промышленного лова, которые сейчас закреплены за пользователями, после завершения действия договоров вновь будут распределяться через конкурсы. Однако детальный анализ показывает, что предложенная конструкция допускает неопределенность, прокомментировал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

«Используемая формулировка дает возможность для легального перераспределения ресурса на аукционной основе после окончания сроков действия заключенных на сегодняшней день договоров», – заявил руководитель АДЛК.

Предложенная статья законопроекта предусматривает, что порядок организации и проведения конкурса установит правительство, – здесь непонятно, будет ли пересматриваться действующая процедура. «Все это, конечно, вызывает огромное количество вопросов», – отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Формулировки законопроекта к первому чтению тщательно прорабатывались, были исключены положения, создающие риски для бизнеса, напомнил руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Однако теперь почему-то предложена другая редакция.

Сейчас обсуждается подготовка законопроекта по перезакреплению без торгов (то есть и без конкурсов, и без аукционов) участков за добросовестными пользователями. Это очень важная инициатива, реализация которой обеспечит основу для стабильного привлечения в отрасль инвестиций. Но необходимо самым внимательным образом отнестись к изменениям законодательства, которые уже находятся в шаге от принятия, заявили члены координационного совета.

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